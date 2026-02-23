Operativo contrarreloj

A 6.100 metros de altura: rescataron con vida a un andinista japonés gravemente herido en el Aconcagua

Un andinista japonés de 20 años fue rescatado con vida en el Aconcagua tras caer más de 300 metros. La Patrulla de Rescate lo localizó en La Cueva y fue evacuado en helicóptero a Plaza de Mulas y luego a Uspallata.