A 6.100 metros de altura: rescataron con vida a un andinista japonés gravemente herido en el Aconcagua

Un nuevo operativo de alta montaña en el cerro Aconcagua terminó con final favorable: un andinista japonés de 20 años fue rescatado con vida luego de caer más de 300 metros en la zona conocida como La Cueva.
Un andinista japonés de 20 años fue rescatado con vida en el Aconcagua tras caer más de 300 metros. La Patrulla de Rescate lo localizó en La Cueva y fue evacuado en helicóptero a Plaza de Mulas y luego a Uspallata.
Un nuevo operativo de alta montaña en el cerro Aconcagua terminó con final favorable: un andinista japonés de 20 años fue rescatado con vida luego de caer más de 300 metros en la zona conocida como La Cueva.
El procedimiento demandó coordinación de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña, guardaparques y personal médico del Parque Provincial, con apoyo aéreo para acortar tiempos en un terreno hostil y de gran altitud.
Según la reconstrucción oficial, el sábado cerca de las 18.50 el Centro Estratégico de Operaciones recibió un pedido de auxilio emitido por un dispositivo satelital. Las coordenadas ubicaban la emergencia a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar.
La señal activó el protocolo de rescate y la comunicación con el personal apostado en Plaza de Mulas. En paralelo, testigos que descendían desde la zona de La Cueva aportaron datos que resultaron clave para orientar la búsqueda.
El equipo de rescate llegó al sector señalado durante la madrugada del domingo y, en simultáneo, se solicitó un helicóptero del Parque Provincial Aconcagua para ampliar el radio de rastreo.
Cerca de las 10.45, el operativo aéreo permitió ubicar al andinista en inmediaciones de 6.100 metros. Estaba con vida. La evacuación se realizó hacia Plaza de Mulas, donde recibió la primera evaluación médica, antes de un nuevo traslado aéreo.
Una vez estabilizado, el diagnóstico preliminar indicó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y recuperación espontánea, una herida cortante en el cuero cabelludo, fracturas en zona frontal y maxilar, además de congelamiento de tercer y cuarto grado en ambas manos y posible compromiso en los pies.
Tras la asistencia en Plaza de Mulas, el joven fue evacuado en helicóptero hasta Horcones y luego trasladado en ambulancia al Hospital de Uspallata para continuar con tratamiento especializado.