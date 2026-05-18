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Córdoba: un parapente aterrizó en plena ruta de Altas Cumbres y causó impacto en redes

La maniobra ocurrió mientras circulaban vehículos por el camino cordobés y generó preocupación entre automovilistas y usuarios de redes sociales.

El parapente aterrizó cerca de autos que circulaban por Altas Cumbres.El parapente aterrizó cerca de autos que circulaban por Altas Cumbres.
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Una situación tan inesperada como peligrosa se vivió este fin de semana en el Camino de las Altas Cumbres, en Córdoba, cuando un parapente aterrizó a pocos metros de autos que circulaban por la ruta.

El episodio fue grabado por una automovilista y rápidamente se volvió viral en redes sociales por el riesgo de la maniobra y la cercanía con los vehículos.

El momento quedó filmado

El video fue publicado por la usuaria de Instagram @giifarias24 y muestra al parapentista intentando controlar el descenso sobre la banquina del camino serrano.

En las imágenes se observa cómo el hombre logra tocar tierra mientras algunos automóviles pasan a pocos metros de la escena.

Luego del aterrizaje, el deportista retiró rápidamente parte del equipo que había quedado sobre el asfalto y se puso al resguardo al costado de la ruta.

Una maniobra que generó preocupación

Aunque no se registraron heridos ni accidentes, el episodio despertó preocupación entre quienes circulaban por la zona y entre usuarios de redes sociales.

“Parapente malió sal, nadie salió herido, no lo intenten en sus casas”, escribió la mujer que compartió el video junto a las imágenes virales.

Más allá del tono humorístico de la publicación, muchos comentarios apuntaron al peligro de realizar este tipo de maniobras cerca de un corredor turístico con tránsito permanente.

Debate por los controles y la seguridad

Entre las respuestas más repetidas aparecieron cuestionamientos sobre los controles vinculados a las actividades aéreas recreativas en la zona serrana.

“Qué peligro” y “¿Quién controla este tipo de actividades?” fueron algunas de las frases que más se repitieron debajo del video viral.

El Camino de las Altas Cumbres es uno de los trayectos más transitados y emblemáticos de Córdoba, especialmente durante fines de semana y temporadas turísticas.

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