Al menos 16 personas murieron y otras 32 resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 7 que sacudió el distrito de Baqen, en la ciudad de Nagqu, en el suroeste de China. Las autoridades comenzaron las tareas de asistencia mientras evalúan la magnitud de los daños provocados por el movimiento sísmico.
China, en alerta tras el terremoto que dejó 16 muertos y destruyó más de 300 viviendas
Las autoridades desplegaron equipos de emergencia en la región afectada, donde también se reportaron decenas de heridos y daños en la infraestructura.
Según informó la oficina de gestión de emergencias de la ciudad, hasta las 2:25 del viernes, hora local, se contabilizaban 11 heridos graves y 21 personas con lesiones menores. Además, más de 300 viviendas se derrumbaron como consecuencia del temblor.
Hay 16 muertos y decenas de heridos
El balance inicial confirmó 16 víctimas fatales y 32 personas heridas. Entre estas últimas, 11 presentaban lesiones graves y otras 21 tenían heridas de menor consideración, de acuerdo con los datos oficiales difundidos hasta las primeras horas del viernes.
Los equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas mientras continúan las evaluaciones para determinar el alcance de los daños. Las cifras corresponden al reporte disponible y podrían actualizarse a medida que avance el operativo.
Más de 300 viviendas se derrumbaron
El terremoto provocó el colapso de más de 300 casas, además de daños en edificios e infraestructura de la región. En el municipio de Maru, ubicado a unos 70 kilómetros de la cabecera distrital, las autoridades comenzaron a inspeccionar las aldeas afectadas.
Lhawang Dagpo, subjefe municipal, señaló que el movimiento se sintió con fuerza en las oficinas del Gobierno local, donde aparecieron grietas en las paredes. También se reportaron viviendas derrumbadas en distintos sectores.
En Baqen, la cabecera del distrito, el sismo ocasionó cortes en el suministro eléctrico e interrupciones en los servicios de telecomunicaciones.
Equipos de asistencia
Más de 300 policías fueron enviados a la zona del epicentro para colaborar con las tareas de asistencia. Al mismo tiempo, equipos de trabajo comenzaron a coordinar las acciones de emergencia y socorro para atender a las personas afectadas.
Las autoridades regionales activaron el Nivel II de respuesta de emergencia ante desastres sísmicos. Por su parte, la oficina de operaciones de ayuda por terremotos del Consejo de Estado y el Ministerio de Gestión de Emergencias pusieron en marcha una respuesta de Nivel IV.
El sismo también se sintió en otras zonas
El Centro de Redes Sismológicas de China informó que el epicentro se ubicó en las coordenadas 32,40 grados de latitud norte y 93,79 grados de longitud este, a una profundidad de 10 kilómetros.
Además de Baqen, el movimiento se percibió en otras zonas de la región autónoma de Xizang, entre ellas Qamdo y Nyingchi. Mientras avanzan las tareas de asistencia, los organismos oficiales continúan evaluando las consecuencias del desastre.