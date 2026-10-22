Un terremoto de magnitud 7,0 se registró este jueves en el distrito de Baqen, en la ciudad de Nagqu, dentro de la región autónoma de Xizang, en el suroeste de China, según informó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC).
Un terremoto de magnitud 7 golpeó una región del suroeste de China
El movimiento telúrico se produjo en el distrito de Baqen, en la ciudad de Nagqu, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Tras el episodio, las autoridades activaron un protocolo de respuesta de Nivel II.
El movimiento sísmico ocurrió a las 22:33, hora de Beijing, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Tras el temblor, las autoridades chinas activaron un protocolo de emergencia para responder al fenómeno.
Dónde se registró el epicentro
De acuerdo con los datos del CENC, el epicentro fue localizado en las coordenadas 32,40 grados de latitud norte y 93,79 grados de longitud este, en el distrito de Baqen, perteneciente a la ciudad de Nagqu.
La profundidad reportada fue de 10 kilómetros. El organismo chino fue el encargado de monitorear y comunicar los datos iniciales del terremoto.
Respuesta de emergencia
Luego del sismo, la Administración Sismológica de China puso en marcha una respuesta de emergencia de Nivel II.
La medida se activó tras el movimiento de magnitud 7,0, aunque la información proporcionada no incluye detalles sobre posibles daños materiales, víctimas o consecuencias en las zonas cercanas al epicentro.
Un antecedente reciente
La región de Xizang había sido afectada por una avalancha de lodo el 2 de septiembre, según el texto difundido.
Por el momento, no se aportaron datos que permitan establecer una relación entre aquel episodio y el terremoto registrado este jueves.