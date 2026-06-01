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Un terremoto de magnitud 6.2 sacudió la región de Calabria en el sur de Italia

El sismo se registró este lunes con epicentro a 17 kilómetros de la localidad de Scarcelli. Las autoridades locales informaron que, hasta el momento, no se reportaron víctimas ni daños materiales en la infraestructura.

Sismo en Italia.Sismo en Italia.
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El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) reportó este lunes 1° de junio un sismo en el sur de Italia de magnitud 6.2 que sacudió la región de Calabria.

El sismo ocurrió a 17 kilómetros de Scarcelli, en la región de Calabria. Hasta el momento no se reportan daños a la infraestructura o la población.

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