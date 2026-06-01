El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) reportó este lunes 1° de junio un sismo en el sur de Italia de magnitud 6.2 que sacudió la región de Calabria.
Europa
Un terremoto de magnitud 6.2 sacudió la región de Calabria en el sur de Italia
El sismo se registró este lunes con epicentro a 17 kilómetros de la localidad de Scarcelli. Las autoridades locales informaron que, hasta el momento, no se reportaron víctimas ni daños materiales en la infraestructura.
Sismo en Italia.
El sismo ocurrió a 17 kilómetros de Scarcelli, en la región de Calabria. Hasta el momento no se reportan daños a la infraestructura o la población.
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