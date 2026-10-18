Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murió después de caer desde el techo del Alamodome, en San Antonio, Texas, mientras participaba de una demostración previa a un partido de fútbol americano universitario.
Un militar murió tras caer desde el techo de un estadio en Texas durante una demostración
El efectivo de la Fuerza Aérea participaba de una maniobra con sogas antes de un partido universitario. Fue trasladado a un hospital, donde murió horas después.
El militar fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia a un hospital, pero falleció horas más tarde como consecuencia de las lesiones sufridas.
Cómo ocurrió el accidente
El episodio se produjo durante una exhibición de descenso con sogas antes del partido entre UTSA Roadrunners y Navy Midshipmen.
El efectivo realizaba maniobras de rapel junto a otros tres militares cuando sufrió un inconveniente y cayó desde varios metros de altura.
La actividad formaba parte de un homenaje a veteranos de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
El momento quedó registrado
La secuencia fue grabada por personas que se encontraban en las tribunas.
En las imágenes se observa el momento en que la maniobra se descontrola y el militar cae al campo, mientras el público reacciona ante lo ocurrido.
Personal de seguridad y emergencias acudió de inmediato y delimitó la zona para asistirlo.
Quién era el militar
La Base Aérea Nellis confirmó que el efectivo pertenecía al 6.º Escuadrón de Entrenamiento de Combate, Destacamento 2.
Tras recibir atención inicial dentro del estadio, fue trasladado en ambulancia a un centro médico de San Antonio.
La Fuerza Aérea informó posteriormente que había muerto y que las circunstancias del hecho quedaron bajo investigación.
El partido se demoró
El accidente obligó a interrumpir durante varios minutos las actividades previstas en el Alamodome.
La organización retomó posteriormente la programación y el encuentro universitario terminó disputándose.
Las autoridades trabajan ahora para determinar si hubo una falla en el equipamiento o en el procedimiento utilizado durante la demostración.