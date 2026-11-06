Thomas Markle, padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, fue arrestado este viernes por agentes federales en Florida, Estados Unidos, en el marco de una investigación vinculada con la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.
Arrestaron al padre de Meghan Markle por una investigación vinculada a abuso sexual infantil
Thomas Markle, de 82 años, fue detenido por agentes federales en Florida. La investigación incluye allanamientos en antiguas propiedades suyas en Filipinas y México, donde se encontraron archivos bajo sospecha.
El hombre, de 82 años, fue detenido cerca de Tampa, en una residencia para adultos mayores donde vivía. Según informaron fuentes familiarizadas con el procedimiento a la agencia Associated Press (AP), la detención estuvo a cargo de agentes federales. La información también fue reportada por medios estadounidenses y británicos.
El arresto se produjo después de una serie de procedimientos realizados en propiedades vinculadas a Markle en Filipinas y México. En esos lugares, las autoridades encontraron dispositivos y otros elementos que quedaron incorporados a las investigaciones.
Hasta el momento, no se difundieron públicamente todos los detalles de los cargos ni las pruebas que motivaron la detención. Markle, por su parte, rechazó las acusaciones y las calificó como falsas.
Investigación internacional
Uno de los principales antecedentes del caso surgió en Filipinas, donde Thomas Markle residió antes de regresar a Estados Unidos. La Policía Nacional de ese país confirmó el hallazgo de archivos con material de abuso y explotación sexual infantil en dispositivos digitales encontrados en una antigua vivienda del hombre en la ciudad de Cebú.
El material fue localizado a partir de teléfonos, tarjetas de memoria y discos rígidos que su hijo, Thomas Markle Jr., entregó a las autoridades. Entre los elementos sometidos a peritajes había varios dispositivos electrónicos cuyo contenido comenzó a ser analizado por especialistas.
Los investigadores filipinos señalaron que los resultados preliminares permitieron identificar archivos de esa naturaleza. Sin embargo, aclararon que la investigación continúa y que todavía deben establecerse las responsabilidades correspondientes.
En paralelo, las autoridades mexicanas realizaron un procedimiento en un depósito de la localidad de Rosarito, en el estado de Baja California, que había sido alquilado por Markle. Allí secuestraron equipos informáticos y otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.
Según la información publicada por medios internacionales, el hombre había dejado de pagar el alquiler del espacio en 2024, aunque las pertenencias permanecieron bajo resguardo. La investigación avanzó después de una denuncia sobre la posible existencia de material ilegal en el lugar.
El distanciamiento
El caso también volvió a poner en primer plano la conflictiva relación entre Thomas Markle y su hija Meghan, de quien permanece distanciado desde antes de su casamiento con el príncipe Harry, celebrado en mayo de 2018.
La duquesa de Sussex se refirió recientemente a las acusaciones contra su padre y manifestó estar profundamente consternada por la información conocida. Además, explicó que años atrás había recibido una comunicación policial que contenía señalamientos preocupantes sobre Thomas Markle.
Según relató, en 2018 una carta fue enviada a la Policía Metropolitana de Londres y posteriormente compartida con ella. En ese momento, aseguró que recibió garantías de que las denuncias estaban siendo investigadas.
Meghan sostuvo que su decisión de mantener distancia de su padre y evitar que tuviera contacto con sus hijos, Archie y Lilibet, estuvo relacionada con la necesidad de protegerlos.
Thomas Markle, quien trabajó durante años como director de iluminación y fotografía en producciones televisivas, no asistió a la boda de su hija con Harry. Su ausencia generó una amplia repercusión en los medios británicos y profundizó el distanciamiento familiar.
Tras conocerse las primeras denuncias, el hombre negó categóricamente las acusaciones. En declaraciones al diario británico Daily Mail, las calificó como mentiras y rechazó cualquier vinculación con el material investigado.
La detención en Florida representa un nuevo capítulo de una investigación que involucra a autoridades de Estados Unidos, Filipinas y México, mientras continúan los peritajes y las actuaciones judiciales para determinar el alcance de los hechos.