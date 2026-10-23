Abuso sexual infantil

Meghan Markle rompió el silencio sobre las acusaciones contra su padre y explicó por qué lo mantuvo alejado de sus hijos

La duquesa de Sussex emitió un comunicado oficial en el que se declaró profundamente angustiada tras conocerse la investigación contra su progenitor, Thomas Markle, y reveló que conocía los antecedentes desde 2018, motivo por el cual decidió proteger a su familia.