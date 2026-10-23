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Abuso sexual infantil

Meghan Markle rompió el silencio sobre las acusaciones contra su padre y explicó por qué lo mantuvo alejado de sus hijos

La duquesa de Sussex emitió un comunicado oficial en el que se declaró profundamente angustiada tras conocerse la investigación contra su progenitor, Thomas Markle, y reveló que conocía los antecedentes desde 2018, motivo por el cual decidió proteger a su familia.

En su mensaje, la duquesa aclaró los motivos detrás de la prolongada distancia que ha mantenido con su padre durante los últimos años. REUTERS/Mario AnzuoniEn su mensaje, la duquesa aclaró los motivos detrás de la prolongada distancia que ha mantenido con su padre durante los últimos años. REUTERS/Mario Anzuoni
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La duquesa de Sussex, Meghan Markle, rompió el silencio luego de que salieran a la luz pública las graves acusaciones que pesan sobre su padre, Thomas Markle. A través de un comunicado difundido en las últimas horas, la esposa del príncipe Harry expresó encontrarse "profundamente angustiada" ante los señalamientos de presunta posesión de material de abuso sexual infantil que involucran directamente a su progenitor.

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El caso trascendió internacionalmente tras una denuncia formal presentada ante las autoridades y el FBI por Thomas Junior, medio hermano de Meghan, quien aseguró haber hallado archivos comprometedores en pertenencias de su padre durante una visita reciente a Filipinas. La situación generó un fuerte impacto mediático global y obligó al entorno de la realeza a pronunciarse sobre el delicado escenario familiar.

Britain's Meghan, Duchess of Sussex, speaks with members of the public as she arrives for a visit to The Community Recording Studio, a youth and community charity supporting young people through creative activities, mentoring and youth development, in Nottingham, Britain, October 15, 2026. REUTERS/Hannah McKay TPX IMAGES OF THE DAYLa duquesa de Sussex, Meghan Markle, rompió el silencio luego de que salieran a la luz pública las graves acusaciones que pesan sobre su padre. REUTERS/Hannah McKay

Antecedentes y la decisión de mantener distancia

En su mensaje, la duquesa aclaró los motivos detrás de la prolongada distancia que ha mantenido con su padre durante los últimos años. Según precisó, ya en el año 2018 se le había comunicado de manera formal sobre la existencia de señalamientos e investigaciones preliminares vinculadas a su conducta.

Ante aquella información confidencial recibida en el pasado, Meghan Markle tomó la determinación de resguardar el entorno familiar y prohibió cualquier tipo de contacto entre su progenitor y sus hijos. "Por esa razón mantuve a mis hijos alejados; para protegerlos", ratificó la ex actriz en su declaración pública, marcando un límite definitivo frente a los antecedentes que ya manejaba su círculo íntimo.

Britain's Prince Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, during a visit to Epic Partners in Nottingham, Britain October 15, 2026. Joe Giddens/Pool via REUTERSLa duquesa aclaró los motivos detrás de la prolongada distancia que ha mantenido con su padre durante los últimos años. Joe Giddens/Pool via REUTERS

La defensa de Thomas Markle y las repercusiones judiciales

Por su parte, Thomas Markle negó de manera categórica las acusaciones en su contra a través de declaraciones concedidas a medios británicos. El padre de la duquesa calificó las denuncias como "mentiras repugnantes" y sostuvo ser completamente inocente de los cargos que se le adjudican, asegurando encontrarse consternado por la acusación impulsada por su propio hijo.

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Mientras las autoridades policiales avanzan en el análisis de los dispositivos y las pruebas recolectadas en el marco de la investigación internacional, la familia continúa dividida entre los reportes judiciales presentados y las tajantes negativas del entorno del acusado.

El delicado episodio vuelve a colocar a Meghan Markle en el centro de la escena mediática internacional, reavivando tensiones familiares históricas. Con su declaración, la duquesa buscó esclarecer los motivos de su tajante alejamiento institucional y personal, priorizando la seguridad y el resguardo de su núcleo familiar frente al avance de una causa judicial que promete seguir sumando capítulos en los estrados internacionales.

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