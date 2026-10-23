La duquesa de Sussex, Meghan Markle, rompió el silencio luego de que salieran a la luz pública las graves acusaciones que pesan sobre su padre, Thomas Markle. A través de un comunicado difundido en las últimas horas, la esposa del príncipe Harry expresó encontrarse "profundamente angustiada" ante los señalamientos de presunta posesión de material de abuso sexual infantil que involucran directamente a su progenitor.
Meghan Markle rompió el silencio sobre las acusaciones contra su padre y explicó por qué lo mantuvo alejado de sus hijos
La duquesa de Sussex emitió un comunicado oficial en el que se declaró profundamente angustiada tras conocerse la investigación contra su progenitor, Thomas Markle, y reveló que conocía los antecedentes desde 2018, motivo por el cual decidió proteger a su familia.
El caso trascendió internacionalmente tras una denuncia formal presentada ante las autoridades y el FBI por Thomas Junior, medio hermano de Meghan, quien aseguró haber hallado archivos comprometedores en pertenencias de su padre durante una visita reciente a Filipinas. La situación generó un fuerte impacto mediático global y obligó al entorno de la realeza a pronunciarse sobre el delicado escenario familiar.
Antecedentes y la decisión de mantener distancia
En su mensaje, la duquesa aclaró los motivos detrás de la prolongada distancia que ha mantenido con su padre durante los últimos años. Según precisó, ya en el año 2018 se le había comunicado de manera formal sobre la existencia de señalamientos e investigaciones preliminares vinculadas a su conducta.
Ante aquella información confidencial recibida en el pasado, Meghan Markle tomó la determinación de resguardar el entorno familiar y prohibió cualquier tipo de contacto entre su progenitor y sus hijos. "Por esa razón mantuve a mis hijos alejados; para protegerlos", ratificó la ex actriz en su declaración pública, marcando un límite definitivo frente a los antecedentes que ya manejaba su círculo íntimo.
La defensa de Thomas Markle y las repercusiones judiciales
Por su parte, Thomas Markle negó de manera categórica las acusaciones en su contra a través de declaraciones concedidas a medios británicos. El padre de la duquesa calificó las denuncias como "mentiras repugnantes" y sostuvo ser completamente inocente de los cargos que se le adjudican, asegurando encontrarse consternado por la acusación impulsada por su propio hijo.
Mientras las autoridades policiales avanzan en el análisis de los dispositivos y las pruebas recolectadas en el marco de la investigación internacional, la familia continúa dividida entre los reportes judiciales presentados y las tajantes negativas del entorno del acusado.
El delicado episodio vuelve a colocar a Meghan Markle en el centro de la escena mediática internacional, reavivando tensiones familiares históricas. Con su declaración, la duquesa buscó esclarecer los motivos de su tajante alejamiento institucional y personal, priorizando la seguridad y el resguardo de su núcleo familiar frente al avance de una causa judicial que promete seguir sumando capítulos en los estrados internacionales.