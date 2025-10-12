Un tiroteo en un bar de Carolina del Sur deja al menos cuatro muertos y 20 heridos

Un tiroteo masivo en un bar en una idílica isla de Carolina del Sur dejó cuatro muertos y al menos 20 heridos, informaron las autoridades.
Entre los heridos, cuatro se encuentran en condición crítica en hospitales de la zona. No se revelaron las identidades de las víctimas fatales.
El tiroteo ocurrió la madrugada del domingo en Willie’s Bar and Grill, en la isla St. Helena, indicaron las autoridades.
Una gran multitud se encontraba en el lugar cuando llegaron las autoridades, y hallaron a varias personas con heridas de bala.
“Múltiples víctimas y testigos corrieron hacia negocios y propiedades cercanas para buscar refugio de los disparos”, señaló la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort en un comunicado en X.
“Este es un incidente trágico y difícil para todos. Pedimos su paciencia mientras continuamos investigando este hecho. Nuestros pensamientos están con todas las víctimas y sus seres queridos”, agregó el comunicado.
Cuatro personas fueron halladas sin vida en el lugar y al menos otras 20 resultaron heridas.
Entre los heridos, cuatro se encuentran en condición crítica en hospitales de la zona. No se revelaron las identidades de las víctimas.
“Estoy completamente desconsolada al enterarme del devastador tiroteo en el condado de Beaufort”, publicó la representante estadounidense Nancy Mace en X. “Nuestras oraciones están con las víctimas, sus familias y todos los afectados por este horrible acto de violencia”.
La isla St. Helena se considera la comunidad gullah más grande de la costa de Carolina del Sur. Se estima que al menos 5.000 personas que viven allí descienden de esclavos que trabajaron en las plantaciones de arroz de la zona antes de ser liberados por la Guerra Civil.
Enclaves más pequeños de gullah, conocidos como geechee en algunas zonas, se encuentran dispersos a lo largo de la costa sureste, desde Carolina del Norte hasta Florida. Los académicos afirman que la separación del continente hizo que los gullah conservaran gran parte de su herencia africana, incluyendo un dialecto único y habilidades como la pesca con atarraya y la cestería.
