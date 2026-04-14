Un ataque a tiros sembró el pánico este martes en una escuela secundaria vocacional y técnica del distrito de Siverek, en la provincia de Şanlıurfa, en el sudeste de Turquía.
Un joven armado irrumpió en una escuela de Turquía, hirió a 16 personas y luego se quitó la vida
El joven de 19 años Ömer Ket ingresó al colegio con una escopeta y disparó indiscriminadamente contra alumnos y profesores.
El agresor era un exalumno del establecimiento Ahmet Koyuncu que llegó armado con una escopeta y empezó a disparar contra quienes estaban en el lugar en plena jornada escolar.
El saldo preliminar informado por las autoridades fue de 16 personas heridas: 10 estudiantes, cuatro docentes, un policía y un trabajador del comedor escolar.
De acuerdo con la reconstrucción oficial, el atacante comenzó a tirar de manera indiscriminada apenas ingresó al predio, primero en el patio y luego dentro del edificio, lo que desató una huida desesperada entre alumnos y personal.
Las cámaras de seguridad y los registros difundidos por medios locales mostraron escenas de caos: estudiantes corriendo hacia la salida, ambulancias llegando al lugar y móviles policiales desplegados alrededor del colegio.
Según el gobernador Hasan Şıldak, el agresor quedó cercado por la intervención policial dentro del establecimiento y, en ese contexto, se suicidó con la misma arma utilizada en el ataque.
El atacante identificado como Ömer Ket, había cursado hasta noveno grado en esa institución antes de continuar bajo un sistema de educación abierta. El exalumno no tenía antecedentes penales.
Parte de los heridos recibió atención en el hospital estatal de Siverek, mientras que varios estudiantes y docentes debieron ser trasladados a centros médicos de la capital provincial debido a la gravedad de las lesiones.
Por el momento, las autoridades turcas no habían determinado el motivo del ataque. El propio gobernador sostuvo que el establecimiento había sido catalogado previamente como un lugar seguro, sin presencia policial permanente.