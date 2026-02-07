Estados Unidos

Tragedia en un campo de Florida: hallaron a una mujer muerta tras ser pisoteada por caballos

El cuerpo de Kimberly Joan Chase, de 63 años, fue localizado el viernes por la mañana en un predio rural de Winter Haven. La policía local calificó el suceso como un "accidente terriblemente trágico" tras los primeros peritajes en la escena.