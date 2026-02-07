Tragedia en un campo de Florida: hallaron a una mujer muerta tras ser pisoteada por caballos
El cuerpo de Kimberly Joan Chase, de 63 años, fue localizado el viernes por la mañana en un predio rural de Winter Haven. La policía local calificó el suceso como un "accidente terriblemente trágico" tras los primeros peritajes en la escena.
Según las primeras investigaciones, la mujer habría muerto tras ser pisoteada por los animales. Imagen ilustrativa. REUTERS/Raghed Waked
Una mañana que parecía rutinaria en la tranquilidad rural de Winter Haven, Florida, se transformó en una escena de dolor y conmoción. Este viernes, el Departamento de Policía local confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Kimberly Joan Chase, una vecina de 63 años, en el interior de un corral de caballos cercano a su residencia.
Según las primeras investigaciones, la mujer habría muerto tras ser pisoteada por los animales en lo que se presume fue un infortunio fatal.
El reporte policial indica que el descubrimiento se produjo durante las primeras horas del viernes. Chase, quien vivía en las inmediaciones del predio, solía frecuentar la zona y tenía un vínculo cercano con los equinos. Sin embargo, lo que comenzó como una visita habitual terminó de la peor manera.
Chase, quien vivía en las inmediaciones del predio, solía frecuentar la zona y tenía un vínculo cercano con los equinos. Imagen ilustrativa. REUTERS/Agustin Marcarian
Efectivos de seguridad y servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar, ubicado en un sector de pastizales de la ciudad, tras recibir el alerta. Al llegar, solo pudieron constatar que la mujer ya no presentaba signos vitales, con heridas compatibles con la fuerza y el peso de los caballos.
"Un accidente terriblemente trágico"
La investigación, que se encuentra en sus etapas iniciales, no ha arrojado indicios de criminalidad o participación de terceros. El Jefe de Policía de Winter Haven, David Brannan, se refirió al hecho con pesar y brindó detalles sobre la principal hipótesis que maneja la fuerza.
"Se trata de un accidente terriblemente trágico", dijo en diálogo con este medio, al tiempo que subrayó que la evidencia recolectada en el sitio sugiere que Chase fue arrollada por los animales. Si bien se aguardan los resultados finales de la autopsia para determinar la causa exacta del deceso, el escenario apunta a una fatalidad propia de la interacción con animales de gran porte.
La noticia ha causado un profundo impacto entre los vecinos de Winter Haven. Imagen ilustrativa. REUTERS/Agustin Marcarian
Una comunidad bajo consternación
La noticia ha causado un profundo impacto entre los vecinos de Winter Haven. Kimberly era una figura conocida en la zona por su afecto hacia los caballos, lo que hace que el desenlace sea aún más difícil de procesar para sus allegados.
Este tipo de incidentes, aunque infrecuentes, ponen de relieve los riesgos intrínsecos del manejo rural, incluso para personas con experiencia previa. Por el momento, la zona del corral permanece bajo custodia mientras se terminan de cumplimentar las pericias de rigor.
La muerte de Kimberly Joan Chase deja un vacío inmenso y una advertencia silenciosa sobre la imprevisibilidad de la naturaleza. Lo que debía ser un momento de conexión con la vida al aire libre se convirtió, en un segundo de azar aciago, en una despedida prematura que hoy enluta a toda la comunidad de Polk County.