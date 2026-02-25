Donald Trump defendió su gestión y aseguró que Estados Unidos está “más fuerte que nunca”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso y utilizó la instancia para elogiar su gestión, remarcar avances económicos y afirmar que el país atraviesa un momento de fortaleza.
En su discurso ante el Congreso, el presidente destacó indicadores económicos, reforzó su agenda política y trazó prioridades para el año, en un mensaje con fuerte tono de campaña y marcado por la polarización.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso y utilizó la instancia para elogiar su gestión, remarcar avances económicos y afirmar que el país atraviesa un momento de fortaleza.
El mensaje, uno de los hitos políticos del calendario institucional estadounidense, tuvo un marcado perfil político y estuvo atravesado por la agenda electoral.
Durante su intervención, Trump repasó distintos indicadores para respaldar su balance de gobierno. Señaló que la economía muestra signos de solidez, destacó niveles de empleo y defendió sus políticas comerciales e industriales como motores del crecimiento.
También remarcó medidas vinculadas a la producción energética y a la reducción de regulaciones, presentándolas como pilares de su programa económico.
El mandatario hizo hincapié en la necesidad de profundizar políticas que, según sostuvo, apuntan a fortalecer la industria local y reducir la dependencia externa. En esa línea, reiteró su postura sobre la defensa del empleo nacional y la revisión de acuerdos comerciales, temas recurrentes en su discurso político.
Otro de los ejes fue la seguridad. Trump volvió a insistir en el control migratorio y en el fortalecimiento de las fronteras, una temática central en sus intervenciones públicas. En el recinto, el planteo generó reacciones dispares entre legisladores oficialistas y opositores, reflejando el clima de polarización que atraviesa al sistema político estadounidense.
Además, el presidente dedicó parte del mensaje a las Fuerzas Armadas y al rol internacional del país, subrayando la necesidad de mantener una posición de liderazgo global. En ese punto, sostuvo que su administración impulsó una política exterior orientada a proteger intereses nacionales, con una visión más pragmática en materia de alianzas.
Más allá del repaso institucional, el discurso tuvo un tono marcadamente político. Trump combinó el formato tradicional del Estado de la Unión con mensajes dirigidos a su base electoral, incluyendo críticas implícitas a la oposición y referencias a debates internos que dominan la agenda pública.
El mandatario utilizó la exposición para reforzar su narrativa de gestión, con énfasis en logros propios y cuestionamientos a administraciones anteriores. También apeló a conceptos ligados a la identidad nacional y al orgullo patriótico, un recurso habitual en este tipo de presentaciones, pero con un énfasis particular en el contexto actual.
La intervención se dio ante un Congreso dividido, con respuestas contrastantes en el recinto. Mientras los legisladores oficialistas respaldaron los tramos más celebratorios del discurso, desde la oposición se manifestaron gestos de desaprobación en varios pasajes, evidenciando el nivel de confrontación política.
El Estado de la Unión es una tradición institucional en la que el presidente expone el balance del año y presenta las prioridades de su gobierno. Sin embargo, en los últimos años el evento adquirió una dimensión cada vez más política, especialmente en escenarios de alta polarización.
En esta oportunidad, el mensaje se leyó también en clave electoral. Trump buscó consolidar su narrativa de fortaleza y liderazgo, proyectando una imagen de estabilidad económica y firmeza en materia de seguridad. A la vez, dejó planteados algunos ejes que podrían dominar el debate político en los próximos meses, desde la política migratoria hasta el rol del Estado en la economía.