Donald Trump aseguró este martes que Estados Unidos podría terminar su intervención militar en Irán “en dos o tres semanas”, al considerar que la ofensiva abierta en Medio Oriente está entrando en su etapa final. La definición apareció en medio de una nueva jornada de tensión regional y mientras Washington sostiene contactos indirectos con Teherán.
Trump anticipó un posible final de la guerra: "Podríamos salir de Irán en dos o tres semanas"
El mandatario estadounidense sostuvo que la ofensiva contra el programa nuclear está cerca de concluir. En una entrevista, afirmó que el repliegue no dependerá de un acuerdo diplomático previo con Teherán.
La frase agitó el escenario internacional porque llega cuando la guerra ya impacta en la seguridad regional, en el mercado energético y en la navegación por el estrecho de Ormuz. Aunque el mandatario habló de una salida próxima, no presentó un cronograma oficial ni detalló bajo qué condiciones concretas se produciría ese repliegue.
Qué dijo Trump sobre la retirada
Según sus declaraciones, la presencia militar estadounidense en Irán no se extendería demasiado más allá de las próximas semanas. El mensaje apuntó a mostrar que la Casa Blanca interpreta que los principales objetivos de la ofensiva ya estarían cerca de cumplirse, en especial sobre la estructura estratégica vinculada al programa nuclear iraní.
Trump también dejó abierta la posibilidad de avanzar en conversaciones con sectores del poder iraní que consideró más proclives a negociar. De todos modos, del lado iraní no surgió hasta ahora una confirmación formal de un proceso de diálogo directo que permita anticipar una desescalada inmediata.
Ormuz sigue en el centro de la crisis
Otro de los puntos sensibles de sus declaraciones pasó por el estrecho de Ormuz. Trump planteó que Estados Unidos no asumirá por sí solo la tarea de garantizar la reapertura plena de ese corredor marítimo, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas.
La situación en esa zona sigue siendo observada con atención por potencias asiáticas y por los mercados internacionales. En las últimas horas crecieron los pedidos para que se reactive una vía diplomática que permita restablecer la navegación normal y reducir el riesgo de una crisis energética más profunda.
Un conflicto que sigue condicionando a la región
La guerra ya atraviesa varias semanas de enfrentamientos y abrió un escenario de presión sostenida sobre Medio Oriente. En ese marco, la Casa Blanca intenta mostrar que el operativo no será indefinido y que la salida militar podría comenzar una vez consolidado el daño sobre la capacidad estratégica iraní.
Mientras tanto, la evolución del conflicto sigue atada a varios factores: la respuesta de Irán, la seguridad marítima en el Golfo, el impacto sobre los precios internacionales y la posibilidad de que se active una negociación capaz de frenar una escalada mayor.
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