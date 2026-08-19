Al menos dos personas murieron y otras 56 resultaron heridas tras una nueva serie de ataques rusos contra la región ucraniana de Zaporiyia, en el este del país. Los bombardeos se produjeron durante la noche del martes y las primeras horas de este miércoles, según informaron las autoridades locales.
Ucrania: una oleada de ataques rusos dejó al menos dos muertos y 56 heridos en Zaporiyia
Las autoridades de la región informaron que Rusia lanzó 717 drones durante la noche del martes y realizó 19 ataques aéreos. Entre los heridos hay 13 personas en estado grave y las autoridades advirtieron que el número de víctimas fatales podría aumentar.
El gobernador regional, Ivan Fedorov, indicó que durante la noche las fuerzas rusas realizaron 19 ataques aéreos contra distintos puntos de Zaporiyia y emplearon un total de 717 drones. Los ataques continuaron durante la mañana con el lanzamiento de bombas aéreas guiadas contra edificios residenciales.
El nuevo episodio se produjo en medio de la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. La región de Zaporiyia se encuentra entre las zonas ucranianas que han sufrido ataques reiterados desde el comienzo del conflicto.
Decenas de heridos y edificios residenciales afectados
De acuerdo con el balance difundido por las autoridades regionales, las 56 personas heridas tienen entre 5 y 87 años. Trece de ellas se encuentran en estado grave, por lo que el número de fallecidos podría aumentar en las próximas horas.
Los ataques provocaron daños en distintos sectores de la región. Entre las zonas afectadas se encuentran edificios destinados a viviendas, que fueron alcanzados por las bombas aéreas guiadas utilizadas durante los bombardeos de la mañana.
Fedorov informó que los servicios públicos comenzaron a trabajar en los lugares afectados para reparar los daños y asistir a los habitantes. Entre las primeras tareas se encontraba la reparación de ventanas rotas y la asistencia a los residentes que debieron abandonar temporalmente sus viviendas o que quedaron afectados por los daños provocados por las explosiones.
La dimensión de los ataques llevó a las autoridades a mantener la alerta ante la posibilidad de nuevas incursiones aéreas. El gobernador señaló que los equipos locales continuaban trabajando para asistir a la población y reconstruir las zonas dañadas después de los bombardeos.
El balance informado durante la mañana contemplaba dos personas fallecidas. Sin embargo, debido a la cantidad de heridos graves, las autoridades no descartaron que esa cifra pudiera modificarse.
La información disponible hasta el momento fue proporcionada por las autoridades regionales ucranianas y da cuenta de los efectos de los ataques sobre la población civil. Rusia no había ofrecido, al momento de la publicación del informe de Europa Press, detalles sobre las operaciones denunciadas por las autoridades de Zaporiyia.
Zaporiyia, una región afectada por la guerra
Zaporiyia es una de las regiones del sudeste de Ucrania que permanecen directamente vinculadas al conflicto. Parte de su territorio se encuentra bajo control ruso, mientras que otras zonas continúan administradas por Ucrania.
La región también alberga la central nuclear de Zaporiyia, la mayor instalación de este tipo en Europa, que se encuentra bajo control ruso desde los primeros meses de la invasión. La situación de la planta ha sido motivo de preocupación internacional durante el desarrollo de la guerra.
En este contexto, los ataques contra localidades de la región forman parte de una dinámica de enfrentamientos que se mantiene desde hace más de cuatro años. Los drones se convirtieron en una de las principales herramientas utilizadas por ambos bandos para atacar objetivos militares y estratégicos a distancia.
El episodio registrado durante la madrugada del miércoles tuvo una magnitud significativa en cuanto al número de drones denunciados por las autoridades ucranianas. Fedorov afirmó que las fuerzas rusas utilizaron 717 aparatos durante la noche y llevaron adelante 19 ataques aéreos contra diferentes emplazamientos.
Durante la mañana, además, se produjeron nuevos ataques mediante bombas aéreas guiadas contra edificios residenciales. La combinación de los ataques nocturnos y los posteriores bombardeos dejó un saldo inicial de dos muertos y 56 heridos.
Los equipos de emergencia y los servicios públicos continuaron trabajando en las zonas afectadas para atender a los heridos, evaluar los daños y asistir a las familias que sufrieron consecuencias en sus viviendas.
El gobernador regional aseguró que las autoridades seguirán trabajando en el lugar para ayudar a la población y reparar los daños provocados por los ataques. Mientras tanto, la región permanece bajo alerta ante la posibilidad de nuevas acciones militares.
Las autoridades indicaron que 13 de los heridos se encuentran graves, por lo que la cifra de víctimas podría aumentar. La situación continúa siendo monitoreada mientras avanzan las tareas de asistencia y reparación en las zonas alcanzadas.