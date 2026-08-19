Continuidad de la guerra

Ucrania: una oleada de ataques rusos dejó al menos dos muertos y 56 heridos en Zaporiyia

Las autoridades de la región informaron que Rusia lanzó 717 drones durante la noche del martes y realizó 19 ataques aéreos. Entre los heridos hay 13 personas en estado grave y las autoridades advirtieron que el número de víctimas fatales podría aumentar.