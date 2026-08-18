El Gobierno de Rusia, a través de su embajada en Londres, lanzó una dura advertencia contra el Reino Unido luego de un importante ataque con drones atribuido a Ucrania contra territorio ruso. Moscú acusó a las autoridades británicas de respaldar la ofensiva y advirtió que esa participación tendrá consecuencias.
Rusia amenazó al Reino Unido tras el ataque masivo con drones de Ucrania
Moscú acusó a Londres de ser “cómplice y coautor” de la ofensiva y advirtió que su respaldo a Kiev tendrá consecuencias, tras una jornada con más de 800 aparatos derribados.
La declaración se produjo después de que Rusia informara que había derribado más de 800 drones ucranianos durante el domingo, en una operación que, según las autoridades rusas, habría sido una de las mayores ofensivas aéreas registradas contra su territorio desde el comienzo del año.
La advertencia de Moscú a Londres
En un comunicado, la embajada rusa en Londres acusó al Reino Unido de ser “cómplice y coautor” de los ataques y sostuvo que el país europeo estaría optando deliberadamente por aumentar la tensión del conflicto.
“Las acciones de Londres tendrán, inevitablemente, consecuencias de las que tendrá que rendir cuentas”, señaló la representación diplomática rusa.
La advertencia fue difundida en medio de las crecientes tensiones entre Moscú y los países occidentales que respaldan a Ucrania desde el inicio de la guerra.
Rusia derribó más de 800 drones
Las autoridades rusas aseguraron que durante el domingo fueron neutralizados más de 800 drones ucranianos. El ataque fue presentado por Moscú como una de las mayores ofensivas aéreas realizadas contra territorio ruso.
Según la información difundida por la agencia estatal rusa TASS, se trató del ataque con drones ucranianos de mayor magnitud desde comienzos de 2026.
Las autoridades rusas también informaron que el episodio dejó al menos seis muertos.
Acusaciones contra el Reino Unido
La embajada rusa sostuvo que el respaldo británico a Ucrania profundiza la participación de Londres en el conflicto.
En su comunicado, la representación diplomática afirmó que, cuanto mayor sea la implicación del Reino Unido y su apoyo a Ucrania, mayores serán las consecuencias que deberá afrontar.
“Cuanto más profunda sea su implicación en el conflicto y mayor su apoyo a la maquinaria terrorista de Kiev, más alto será el precio que tendrá que pagar”, expresó la embajada.
La declaración se produjo mientras continúan los ataques entre Rusia y Ucrania y aumenta la tensión diplomática entre Moscú y los países europeos que respaldan a Kiev.