Conmoción

Ucrania: asesinan en plena calle a Andri Parubi, exlíder del Parlamento

El ataque ocurrió alrededor del mediodía en el distrito de Frankivskyi. Según los informes iniciales de la Policía, un hombre se acercó a Parubi y le disparó varias veces. Aunque los testigos reportaron cinco impactos, la policía de la región encontró siete casquillos de bala en la escena, lo que subraya la violencia del crimen. El político, de 54 años, murió en el lugar a causa de la gravedad de sus heridas.