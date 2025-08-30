Ucrania: asesinan en plena calle a Andri Parubi, exlíder del Parlamento
El ataque ocurrió alrededor del mediodía en el distrito de Frankivskyi. Credito: REUTERS/Roman Baluk
El diputado Andri Parubi, una figura central en los movimientos proeuropeos de Ucrania, fue asesinado a tiros este sábado en un ataque a plena luz del día en la ciudad de Leópolis. El agresor, que vestía como repartidor y se movilizaba en una bicicleta, huyó del lugar y aún no ha sido capturado.
Detalles del ataque y respuesta oficial
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se refirió al crimen como un "horrible asesinato" y expresó sus condolencias a la familia de Parubi. A través de sus redes sociales, Zelenski aseguró que se destinarán todos los recursos necesarios para la investigación y para llevar al asesino ante la justicia. La Policía Nacional, la policía regional y el Servicio de Seguridad de Ucrania están a cargo de la investigación.
Una trayectoria ligada a la lucha proeuropea
Andri Parubi fue una figura prominente en la política ucraniana, conocido por su firme postura proeuropea y su rol clave en las transiciones políticas del país. Participó activamente en la Revolución Naranja de 2004 y, más tarde, fue el líder de las fuerzas de autodefensa durante la Revolución de Maidán de 2014, que culminó con el derrocamiento del presidente prorruso Viktor Yanukóvich.
Entre 2016 y 2019, Parubi presidió el Parlamento ucraniano. Anteriormente, entre febrero y agosto de 2014, se desempeñó como secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, un cargo de alta relevancia durante la ocupación ilegal de Crimea y el inicio de la guerra en el Donbás.
Su historial lo convirtió en un blanco recurrente de la desinformación rusa, que buscaba desacreditarlo y distorsionar su imagen. La política ucraniana Iryna Herashchenko, del partido Solidaridad Europea al que pertenecía Parubi, calificó el asesinato como un acto de "terrorismo".
Este ataque se suma a la lista de asesinatos de figuras políticas y militares de alto perfil que han tenido lugar desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022, alimentando las sospechas sobre la posible implicación de Moscú.
