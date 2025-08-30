Fallo federal consideró ilegales los aranceles de Donald Trump

Un tribunal federal de apelaciones de EE. UU. determinó que la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump excedieron su autoridad presidencial y carecen de base legal. Sin embargo, los jueces mantuvieron temporalmente estas tasas mientras el caso se remite a un tribunal inferior para nuevos procedimientos.
El fallo respaldó parcialmente un veredicto previo del Tribunal de Comercio Internacional, que señalaba que Trump invocó de manera incorrecta la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer los gravámenes. Ahora se definirá si la nulidad aplica a todos los afectados o solo a ciertos terceros involucrados.
La administración Trump sostiene que la IEEPA permite imponer aranceles de cualquier nivel frente a emergencias nacionales. Sin embargo, un tribunal inferior anuló estos gravámenes en mayo, incluidos los “recíprocos” anunciados en abril, al considerar que excedían la autoridad presidencial.
Los aranceles continúan vigentes, generando preocupación entre socios comerciales y empresas estadounidenses. La decisión aumenta la incertidumbre sobre el futuro de los gravámenes y abre la puerta a posibles apelaciones ante la Suprema Corte.
Nuevas tarifas y alcance global
Washington mantendrá un mínimo del 10% para los países con los que Estados Unidos tiene superávit comercial, mientras que desde las primeras horas del jueves comenzaron a aplicarse tarifas de entre 15% y 41% a socios con desventaja comercial, como Unión Europea, Japón y Corea del Sur.
La medida busca reducir el déficit comercial estadounidense frente a aliados estratégicos. Crédito: REUTERS.
Trump celebró la entrada en vigor de estas medidas, destacando que representan miles de millones de dólares en aranceles que ingresan al país. Los gravámenes afectan a decenas de economías, incluyendo Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, Unión Europea, Corea del Sur y Pakistán.
También se aplican a países sin acuerdos comerciales, como India, Suiza, Sudáfrica y Venezuela. Según la administración, estas tarifas buscan reducir el déficit comercial frente a gran parte de los aliados, quienes han negociado rebajas en las tasas.
México obtuvo una prórroga de 90 días para continuar negociaciones, mientras que Canadá afronta un aumento del 25% al 35% desde el 1 de agosto. El esquema arancelario fue firmado el 31 de julio, un día antes de que concluyera la tregua para negociar nuevos gravámenes, materializando amenazas aplazadas de aumentar gravámenes a la mayoría de los socios de Estados Unidos.
Impacto y expectativas
El Circuito Federal pausó la eliminación de los aranceles mientras se resuelve la apelación. Analistas consideran que la decisión debilita la política comercial agresiva de Trump, que ha modificado las relaciones económicas de Estados Unidos con numerosos socios internacionales.
El mandatario estadounidense enfrentó cuestionamientos sobre los límites de su autoridad. Crédito: REUTERS.
Estas medidas marcan un capítulo más de la guerra comercial iniciada desde su regreso al poder y mantienen la incertidumbre sobre la estabilidad futura de los gravámenes. La Suprema Corte podría definir su legalidad definitiva, mientras Estados Unidos continúa aplicando medidas y negociando excepciones con aliados estratégicos.
El fallo amplía la incertidumbre sobre si los aranceles se mantendrán a largo plazo y evidencia la complejidad de la política comercial estadounidense, que combina aplicación inmediata de tarifas con negociación de prórrogas y ajustes según la relación con cada socio económico.
