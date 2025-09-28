Guerra en Europa

Rusia lanzó un bombardeo masivo sobre Ucrania y dejó al menos cuatro muertos

Kyiv y Zaporiyia fueron blanco de uno de los ataques más intensos del año con drones y misiles rusos. Murieron al menos cuatro personas, entre ellas una niña de 12 años. Polonia activó su defensa aérea por riesgo de violación de su espacio aéreo.