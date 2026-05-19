La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ordenó este lunes el bloqueo preventivo de cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Miguel Rocha, y de otros funcionarios y exfuncionarios señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Todos los involucrados rechazaron las acusaciones.
Sinaloa: bloquearon cuentas de funcionarios acusados de vínculos con el narcotráfico
La medida fue adoptada de manera preventiva luego de las denuncias impulsadas por Estados Unidos, mientras crece la tensión política y judicial por las presuntas conexiones con el crimen organizado.
La medida fue anunciada por el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que aseguró que el objetivo es preservar la integridad del sistema financiero nacional mientras avanzan las investigaciones.
El bloqueo de cuentas
La UIF aclaró que el congelamiento de fondos tiene un carácter exclusivamente preventivo y no representa una sentencia ni una confirmación de culpabilidad.
Además, el organismo sostuvo que las personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas mantienen intactos sus derechos de defensa y podrán recurrir a instancias administrativas o judiciales para impugnar la medida.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe riesgo de fuga de los acusados hacia Estados Unidos y remarcó que Washington debe presentar pruebas concretas sobre los señalamientos.
La mandataria insistió en que, si esas evidencias aparecen, el Gobierno mexicano no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos.
Las acusaciones de Estados Unidos
El conflicto se profundizó luego de que, a finales de abril, el Departamento de Justicia estadounidense acusara a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntos vínculos con el narcotráfico y de mantener relaciones con el Cártel de Sinaloa.
Entre los señalados figura el gobernador Miguel Rocha, a quien las autoridades estadounidenses atribuyen apoyo a Los Chapitos —una facción del cartel— a cambio de respaldo político para ganar las elecciones estatales de 2021.
También aparecen mencionados el senador Enrique Inzunza, el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y mandos policiales.
Todos los implicados negaron los cargos.
Un detenido en Estados Unidos
Días después de conocerse la acusación, Miguel Rocha solicitó licencia temporal de su cargo para facilitar el avance de las investigaciones y aclarar su situación judicial.
En paralelo, Enrique Inzunza reiteró públicamente su inocencia y manifestó que responderá ante cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas.
Mientras tanto, Gerardo Mérida Sánchez quedó detenido en Estados Unidos tras ingresar el 11 de mayo por Arizona. Actualmente permanece en Nueva York, donde deberá presentarse a una nueva audiencia el próximo 1 de junio.