#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
La iglesia se moderniza

Adiós al efectivo: ya aceptan pagos electrónicos en las misas del Vaticano

Ahora, los fieles pueden realizar aportes durante la colecta utilizando tarjetas o sistemas contactless.

Los fieles ya pueden donar utilizando tarjetas y pagos contactless.Los fieles ya pueden donar utilizando tarjetas y pagos contactless.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Vaticano comenzó a implementar nuevas formas de pago en las misas y sorprendió a muchos fieles con una medida que refleja el avance de la tecnología dentro de la Iglesia Católica. Desde ahora, las donaciones de la colecta pueden realizarse de manera electrónica.

La novedad se conoció luego de que la periodista paraguaya Mónica Fabiola Ayala compartiera un video en redes sociales mostrando cómo funciona el sistema durante una ceremonia litúrgica celebrada en Roma.

En las imágenes se observa a un voluntario acercándose a los asistentes con una alcancía equipada con un dispositivo POS, permitiendo realizar aportes con tarjetas bancarias y sistemas de pago contactless.

Gracias a esta modalidad, quienes asisten a misa ya no necesitan llevar dinero en efectivo para colaborar, ya que pueden efectuar la donación simplemente acercando una tarjeta con chip o utilizando otros medios digitales habilitados.

Mirá tambiénEl papa León XIV y su “cruzada” ante la monopolización de la inteligencia artificial

La incorporación de pagos electrónicos representa una actualización en las prácticas del Vaticano, que busca adaptarse a los nuevos hábitos financieros y tecnológicos utilizados actualmente en gran parte del mundo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Vaticano
Roma

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro