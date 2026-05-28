El Vaticano comenzó a implementar nuevas formas de pago en las misas y sorprendió a muchos fieles con una medida que refleja el avance de la tecnología dentro de la Iglesia Católica. Desde ahora, las donaciones de la colecta pueden realizarse de manera electrónica.
Adiós al efectivo: ya aceptan pagos electrónicos en las misas del Vaticano
Ahora, los fieles pueden realizar aportes durante la colecta utilizando tarjetas o sistemas contactless.
La novedad se conoció luego de que la periodista paraguaya Mónica Fabiola Ayala compartiera un video en redes sociales mostrando cómo funciona el sistema durante una ceremonia litúrgica celebrada en Roma.
En las imágenes se observa a un voluntario acercándose a los asistentes con una alcancía equipada con un dispositivo POS, permitiendo realizar aportes con tarjetas bancarias y sistemas de pago contactless.
Gracias a esta modalidad, quienes asisten a misa ya no necesitan llevar dinero en efectivo para colaborar, ya que pueden efectuar la donación simplemente acercando una tarjeta con chip o utilizando otros medios digitales habilitados.
La incorporación de pagos electrónicos representa una actualización en las prácticas del Vaticano, que busca adaptarse a los nuevos hábitos financieros y tecnológicos utilizados actualmente en gran parte del mundo.