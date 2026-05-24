Una ceremonia centenaria en el Vaticano

Lluvia de pétalos en el Panteón de Roma: el impactante ritual de Pentecostés que emociona al mundo

Cada séptimo domingo después de Pascua, el histórico Panteón de Roma se transforma en escenario de una de las celebraciones más conmovedoras del calendario cristiano, con miles de pétalos rojos cayendo desde su inmensa cúpula.