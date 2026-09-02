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Insólito accidente en Pakistán: un auto autónomo "casero" chocó contra un patrullero

El episodio ocurrió durante una demostración realizada por un estudiante de Ingeniería Informática. Una falla en la conexión habría provocado que el vehículo dejara de responder correctamente.

Un auto autónomo perdió el control durante una prueba y chocó contra un patrullero.Un auto autónomo perdió el control durante una prueba y chocó contra un patrullero.
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Un vehículo autónomo modificado de manera casera protagonizó un insólito accidente este lunes en Islamabad, Pakistán, mientras su dueño realizaba una demostración de funcionamiento.

El episodio quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. En las imágenes se observa cómo el automóvil pierde el control y termina impactando contra un patrullero que estaba estacionado frente al Parlamento.

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Terminó en un choque

El protagonista fue Ehsan Zafar, un estudiante de Ingeniería Informática que había adaptado el vehículo para que pudiera funcionar sin una persona al volante.

Durante la prueba, el joven intentaba mostrar el funcionamiento del sistema cuando el automóvil comenzó a desplazarse sin responder como esperaba y terminó chocando contra el vehículo policial.

Zafar reconoció que había cometido un error durante la demostración y señaló que había pulsado una indicación equivocada.

Conexiones satelitales

De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, el automóvil era controlado mediante conexiones satelitales y de internet.

El insólito accidente de un auto autónomo durante una demostración en Pakistán.El insólito accidente de un auto autónomo durante una demostración en Pakistán.

Durante la prueba se habría producido una interrupción en la conexión, lo que provocó que el vehículo dejara de responder correctamente y terminara desviándose hacia el patrullero.

La Policía no detectó ningún delito

Las autoridades indicaron que la demostración se había realizado en una zona considerada segura y con poco tránsito, por lo que el accidente no provocó consecuencias mayores.

Luego de analizar lo ocurrido, la Policía no encontró indicios de ningún delito y calificó a Zafar como un “activo” para el país.

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