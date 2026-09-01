La conmoción se apodera de Manhattan tras confirmarse la identidad de la mujer que perdió la vida en el violento episodio registrado este lunes por la tarde en el corazón de Times Square. Se trataba de Erin Piacenti, de 32 años, quien se desempeñaba como vicepresidenta de Selección de Negocios y Conflictos en Bank of America.
Identifican a la mujer asesinada en Times Square: era la vicepresidente de Bank of America
Erin Piacenti, abogada y ejecutiva de la entidad financiera, tenía 32 años y había celebrado su segundo aniversario de bodas semanas atrás. Fue atacada al azar por una mujer con severos antecedentes de salud mental que terminó abatida por la policía.
Piacenti, graduada de la Universidad de Pensilvania en 2016 y de la Escuela de Derecho Fordham en 2021, residía en Nueva Jersey a menos de una hora de la ciudad. Apenas el pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de casada. Desde el Bank of America, el vocero John Yiannacopoulos expresó: "Estamos consternados y profundamente entristecidos por esta pérdida. Era una compañera muy valorada y será enormemente extrañada. Nuestros corazones acompañan a su familia y a todos sus queridos".
Veinte segundos de furia e indefensión
El hecho ocurrió alrededor de las 16:24 en las inmediaciones de la calle 41 Oeste y la Séptima Avenida. La agresora, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años y domiciliada en Queens, extrajo dos cuchillos de cocina de una bolsa de compras de la cadena Target y comenzó a atacar a transeúntes sin mediación de palabra ni provocación previa.
La primera víctima fue Tak Kam, un hombre de 68 años proveniente de Rhode Island que caminaba junto a su esposa tras visitar a su hijo en Brooklyn. Kam recibió una puñalada en el costado. Apenas 20 segundos después y a una cuadra de distancia, Cisneros arremetió contra Piacenti, hiriéndola de gravedad en el abdomen. Mientras Piacenti fue trasladada de urgencia pero ingresó sin vida al nosocomio, Kam fue internado en el Hospital Bellevue en estado crítico pero estable.
Neutralización policial y antecedentes de la agresora
Tras consumar los ataques, la mujer avanzó con las armas blancas en la mano por la Séptima Avenida. Al llegar al cruce con las calles 42 y 43 fue interceptada por efectivos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Durante unos cuatro minutos, los uniformados le ordenaron reiteradamente que arrojara las armas, a lo que la sospechosa respondió negativamente expresando: "No voy a soltar nada. Preferiría matarlos a los dos".
Ante la negativa y luego de que el uso de una pistola eléctrica (Taser) no lograra reducirla, Cisneros se abalanzó contra los agentes, quienes abrieron fuego. La mujer resultó herida y falleció poco después en el hospital. La comisionada de la policía neoyorquina, Jessica Tisch, remarcó que se trató de un evento "aleatorio e imprevisto", descartando de plano cualquier vínculo con el terrorismo. Asimismo, se confirmó que el NYPD registraba intervenciones relacionadas con la salud mental de Cisneros en 2018 y 2019, aunque no poseía antecedentes penales.
Muestras de dolor y avance judicial
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que toda la secuencia donde abaten a la agresora quedó registrada en las cámaras corporales de los policías involucrados y el material será hecho público próximamente. El caso continúa bajo investigación formal mientras la ciudad debate una vez más el abordaje de la salud mental y la seguridad en las zonas de mayor tránsito peatonal.