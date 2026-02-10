Venecia: una embarcación perdió el control, tiró turistas al agua y terminó contra un edificio

Una escena de tensión se vivió este domingo en el Gran Canal de Venecia cuando una embarcación de transporte -descripta como lancha/ferry de servicio regular- se averió, perdió maniobrabilidad y se llevó por delante dos góndolas en plena zona turística. El recorrido terminó contra un muelle y un edificio, mientras el episodio quedaba registrado en videos que se viralizaron en redes.
Según los reportes, el choque provocó que turistas cayeran al agua, lo que activó un operativo de asistencia inmediato. Nueve personas fueron rescatadas de las aguas frías y atendidas por hipotermia y contusiones, sin que se informaran heridos de gravedad.
Las primeras hipótesis apuntan a una falla mecánica. El servicio es operado por la compañía Alilaguna, que retiró la embarcación para ser peritada, mientras la Policía abrió una investigación para determinar qué ocurrió y establecer responsabilidades.
El impacto dejó daños materiales y al menos dos góndolas afectadas. Desde la empresa pidieron disculpas a los gondoleros y a los pasajeros alcanzados por el incidente; entre las personas que terminaron en el agua, RT indicó que había turistas peruanos.