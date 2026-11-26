El oficialismo venezolano anunció que impulsará la derogación de una de las leyes más cuestionadas por la oposición y las organizaciones de derechos humanos. Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, aprobada en noviembre de 2024 durante la presidencia de Nicolás Maduro, que establece penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan o respalden sanciones internacionales contra el país.
Venezuela: el chavismo busca derogar una ley que castiga con hasta 30 años de cárcel a opositores
Jorge Rodríguez anunció que el Parlamento iniciará el proceso para eliminar una norma aprobada durante el gobierno de Nicolás Maduro. También contemplaba inhabilitaciones políticas de hasta 60 años y multas millonarias.
El anuncio fue realizado este jueves por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El dirigente adelantó que el próximo martes 1° de diciembre presentará ante el Parlamento el procedimiento legislativo para dejar sin efecto la normativa.
"Vamos a asumir la iniciativa legislativa para que la llamada Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo sea derogada", afirmó ante los medios de comunicación.
Rodríguez justificó el cambio de posición al señalar que la legislación respondió a una situación particular que atravesaba Venezuela y que, según su interpretación, ya cumplió su cometido.
Además, sostuvo que ningún ciudadano fue sometido a las sanciones más severas previstas en la norma y consideró que su eliminación representaría un aporte al proceso de diálogo político.
Qué establece la ley que el chavismo quiere eliminar
La Ley Simón Bolívar fue aprobada en noviembre de 2024, en un contexto de fuerte confrontación entre el gobierno de Maduro y distintos gobiernos extranjeros, luego de las sanciones internacionales impuestas contra funcionarios y sectores del régimen venezolano.
La normativa contempla penas de entre 25 y 30 años de prisión para quienes promuevan, soliciten, respalden o participen en acciones destinadas a impulsar medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.
También establece inhabilitaciones políticas de hasta 60 años, multas millonarias y mecanismos que permiten la confiscación de bienes de las personas alcanzadas por sus disposiciones.
Desde su aprobación, organizaciones civiles y sectores opositores cuestionaron la amplitud de sus disposiciones. La consideraron una herramienta que podía utilizarse para perseguir a quienes expresaran posiciones críticas frente al Gobierno o respaldaran sanciones internacionales.
La derogación se vincula con las negociaciones entre el chavismo y la oposición
La decisión se produce en medio de un proceso de conversaciones entre representantes del oficialismo y un sector de la oposición venezolana, encabezado por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015.
Durante el tercer ciclo de negociaciones, realizado en octubre, las delegaciones acordaron revisar distintas normas cuestionadas por su impacto sobre los derechos políticos y las libertades civiles. La Ley Simón Bolívar fue incluida entre los instrumentos legales que debían analizarse.
El diálogo también contempla cambios en la legislación de partidos políticos y en las condiciones para el funcionamiento de emisoras de radio y televisión. El quinto encuentro entre las partes está previsto para el 10 de diciembre, luego de una cuarta ronda que concluyó esta semana.
Qué pasará con María Corina Machado
El eventual fin de la Ley Simón Bolívar no significa que María Corina Machado pueda volver automáticamente a competir en elecciones ni que se levanten las inhabilitaciones que pesan sobre otros dirigentes opositores.
Se trata de mecanismos legales diferentes. La situación de Machado está vinculada con el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que contempla sanciones administrativas de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Esa disposición también forma parte de las discusiones entre el oficialismo y la oposición. Dinorah Figuera planteó la necesidad de modificarla para que quienes fueron alcanzados por esas medidas puedan recurrir a las instancias correspondientes y solicitar la restitución de sus derechos políticos.
De esta manera, la iniciativa anunciada por Jorge Rodríguez abre una nueva instancia de revisión de las normas cuestionadas por la oposición, aunque su alcance dependerá de las decisiones que adopte el Parlamento y de los acuerdos que puedan alcanzarse en las próximas rondas de diálogo.