La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció formalmente que las festividades navideñas en el país comenzarán el próximo 1 de noviembre.
Delcy Rodríguez anunció que también adelanta el festejo de Navidad en Venezuela
La presidenta encargada ratificó la tradición de adelantar los festejos al 1 de noviembre. En paralelo, la oposición pide anular el fallo del TSJ contra Corina Machado.
De este modo, Rodríguez sigue la costumbre iniciada por el depuesto presidente, Nicolás Maduro, quien había establecido como tradición el adelanto de las celebraciones al 30 de octubre.
En 2025, volvió a tomar esa decisión mientras Estados Unidos mantenía un despliegue militar en aguas del Caribe. Ese año, Maduro decretó que la festividad navideña arrancara el 1 de octubre.
El pronunciamiento de Rodríguez se realizó el jueves durante la 82° Asamblea Anual de Fedecámaras en la ciudad de Caracas, encuentro que reúne a las principales autoridades del sector público y del empresariado privado del país, reportó el diario El Universal.
Al dirigirse a la entidad empresarial, la mandataria justificó la fijación de la fecha argumentando el impacto positivo que tiene la temporada decembrina en las finanzas del país y el ánimo general de la población.
"Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad. Porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas", destacó.
Piden rehabilitar a Corina Machado
El partido de la Premio Nobel de Paz María Corina Machado pidió levantar de "inmediato" su inhabilitación política, después de que una exmagistrada de Venezuela confesó que fue forzada a firmar la medida que impidió a la líder opositora competir en las elecciones de 2024.
El partido Vente Venezuela (VV) se pronunció a propósito de la declaración de Bárbara César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que denunció el martes pasado que fue coaccionada para firmar varias sentencias de inhabilitaciones políticas, entre ellas la de Machado, reportó el sitio DW.
Siero, de 51 años, magistrada entre diciembre de 2014 y febrero de 2024, aseguró que dos de sus hermanos y su cuñada militares fueron detenidos en diciembre de 2023 con el objetivo de obligarla a firmar el documento que inhabilitó a Machado.
Vencedora por amplio margen en las primarias de la oposición en 2023, Machado no pudo presentarse a las presidenciales pero designó a Edmundo González Urrutia, para reemplazarla en la contienda.
El hoy depuesto presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador de esos comicios. La oposición denunció un fraude mientras gran parte de la comunidad internacional desconoció su victoria.
Inhabilitación "ilegal desde su origen"
"Esa inhabilitación debe ser levantada de inmediato", dijo Vente Venezuela en un comunicado y consideró que esa medida fue "ilegal desde su origen" porque fue ratificada mediante presiones a la magistrada.
"Detener y castigar a miembros de la familia para quebrar la voluntad de una persona" revela "hasta dónde fue capaz de llegar el aparato criminal del chavismo para perseguir políticamente" a sus opositores, indicó el partido de Machado.
Siero relató el jueves a la AFP que las presiones sobre ella y su familia comenzaron "el 15 de diciembre de 2023", añade el reporte de DW.
En esa fecha culminaba el plazo para que los aspirantes presentaran recursos sobre "sus habilitaciones o inhabilitaciones" ante la sala del TSJ en la que ella era magistrada.