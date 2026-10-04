Nahuel Gallo realizó una peregrinación de casi 60 kilómetros desde Liniers hasta Luján para agradecer por su libertad y pedir por las personas que todavía permanecen detenidas en Venezuela.
Nahuel Gallo peregrinó a Luján y pidió por los presos en Venezuela
Tras recuperar su libertad luego de 15 meses de detención en Venezuela, el gendarme argentino caminó hasta la basílica para rezar por quienes siguen presos.
A través de sus redes sociales, el gendarme contó que durante el recorrido le pidió especialmente a la Virgen de Luján por los “presos políticos y extranjeros” que continúan privados de su libertad en territorio venezolano. También dedicó sus oraciones a los familiares de los detenidos, a quienes acompañó en su mensaje.
“Hoy agradezco por estar libre, por tener a mi familia bien y por poder caminar nuevamente”, expresó Gallo, quien aseguró que la peregrinación también tuvo como objetivo mantener presente a quienes todavía esperan recuperar su libertad.
El gendarme permaneció detenido en Venezuela durante casi 15 meses luego de haber viajado a ese país en diciembre de 2024. Tras su liberación, regresó a la Argentina y volvió a encontrarse con su familia.
En su mensaje, Gallo sostuvo que continuará caminando por quienes siguen detenidos y pidió protección para ellos y sus seres queridos. “Que la Virgen de Luján los proteja, acompañe a sus familias y les dé fuerzas para seguir adelante hasta que llegue el día de su libertad”, manifestó.
“Justicia y libertad”, concluyó el gendarme en su mensaje que contenía las fotos que se sacó con la remera que decía: "Liberen a todos los presos políticos y extranjeros".