Delcy Rodríguez destituyó al embajador de Maduro ante la ONU

(260220) -- CARACAS, 20 febrero, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 19 de febrero de 2026 de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, hablando durante una conferencia de prensa después de promulgar la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en Caracas, Venezuela. Rodríguez promulgó el jueves la recién aprobada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que, a su juicio, significa "una nueva etapa" en la vida nacional del país sudamericano. (Xinhua/Marcos Salgado) (ms) (oa) (ra) (ce)