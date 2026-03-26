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Delcy Rodríguez destituyó al embajador de Maduro ante la ONU

Desde que el gobierno de Trump arrestó a Maduro, el régimen chavista ha tomado una serie de medidas y hecho cambios en el gabinete bajo presión de Estados Unidos.

(260220) -- CARACAS, 20 febrero, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 19 de febrero de 2026 de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, hablando durante una conferencia de prensa después de promulgar la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en Caracas, Venezuela. Rodríguez promulgó el jueves la recién aprobada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que, a su juicio, significa "una nueva etapa" en la vida nacional del país sudamericano. (Xinhua/Marcos Salgado) (ms) (oa) (ra) (ce)(260220) -- CARACAS, 20 febrero, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 19 de febrero de 2026 de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, hablando durante una conferencia de prensa después de promulgar la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en Caracas, Venezuela. Rodríguez promulgó el jueves la recién aprobada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que, a su juicio, significa "una nueva etapa" en la vida nacional del país sudamericano. (Xinhua/Marcos Salgado) (ms) (oa) (ra) (ce)
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La encargada del régimen chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles (25.03.2026) al embajador venezolano ante la ONU, quien ocupó el cargo por casi 10 años.

Samuel Moncada, designado por Nicolás Maduro, quien fue capturado en enero y recluido en una cárcel en Nueva York, pasará a cumplir "nuevas tareas internacionales", aunque no especificó su próximo destino.

Según un experto, Nicolás Maduro transformó definitivamente el proyecto bolivariano en un régimen no democrático.Nicolás Maduro. Archivo.

A través de un mensaje en Telegram, Rodríguez indicó que nombró en su lugar a Coromoto Godoy, hasta ahora ministra de Comercio Exterior, cartera que será asumida por el economista Johann Álvarez Márquez.

Reformas y leyes bajo presión de Estados Unidos

El régimen interino ya suma unos 15 cambios en el gabinete ministerial desde enero, entre los que destaca la salida de Vladimir Padrino del Ministerio de Defensa y la destitución de Álex Saab como ministro de Industrias, acusado de ser testaferro de Maduro.

U.S. President Donald Trump gestures during the National Republican Congressional Committee (NRCC) annual fundraising dinner in Washington, D.C., U.S., March 25, 2026. REUTERS/Ken CedenoDonald Trump. Reuters

Rodríguez, que era vicepresidenta del país, asumió el poder tras el arresto de Maduro por parte de Estados Unidos y desde entonces ha promovido reformas económicas para una mayor apertura al capital privado e impulsó una ley de amnistía bajo las instrucciones del presidente Donald Trump.

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