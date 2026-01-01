Venezuela

Maduro liberó a 87 presos políticos en la madrugada de Año Nuevo

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que las excarcelaciones ocurrieron este 1° de enero en la prisión de Tocorón. Se trata de personas detenidas tras las protestas por la reelección de Maduro en 2024. Denuncian que la libertad es parcial y reclaman una amnistía general.