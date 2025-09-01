Reino Unido registra su verano más caluroso

El verano en Reino Unido este 2025 fue el más caluroso registrado en la historia del país desde que comenzaron los registros en 1884, anunció el Servicio Meteorológico Nacional este lunes (01.09.2025).
La agencia encargada indicó que veranos como este son "70 veces más probables" debido a las "emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano".
Con una temperatura media de 16,10 grados entre el 1 de junio y el 31 de agosto, el verano británico de este año superó el anterior récord de 15,76, documentado en 2018.
Este año también se contabilizaron cuatro olas de calor y una temperatura máxima de 35,8, registrada el 1 de julio en Kent, en el sudeste de Inglaterra.
"El calor persistente de este año fue impulsado por una combinación de factores, incluyendo el predominio de sistemas de alta presión, mares inusualmente cálidos alrededor de Reino Unido y suelos secos tras la primavera", precisó Emily Carlisle, del Servicio Meteorológico Nacional.
"Estas condiciones han creado un entorno donde el calor se acumula rápidamente y permanece, con temperaturas máximas y mínimas considerablemente por encima del promedio", agregó.
La agencia señaló además que "un verano tan cálido como el de 2025, o incluso más, es ahora 70 veces más probable que en un clima 'natural' sin emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el ser humano".
Este lunes, las agencias de Japón y Corea del Sur también indicaron que estos dos países asiáticos registraron en 2025 sus veranos más cálidos. Las temperaturas en todo el mundo están en alza en los últimos años.
