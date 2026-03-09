Bombardeo de EE.UU. a una lancha sospechada de narcotráfico dejó seis fallecidos
Un operativo militar terminó con víctimas fatales luego de que fuerzas estadounidenses atacaran una pequeña embarcación señalada por inteligencia como parte de circuitos ilegales en rutas marítimas utilizadas para el traslado de drogas.
El ejército estadounidense también difundió un video del ataque.
Seis personas murieron este domingo luego de un ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación que navegaba en el Pacífico oriental. De acuerdo con información difundida por el United States Southern Command, el objetivo estaba presuntamente vinculado a actividades de narcotráfico.
El operativo fue comunicado oficialmente por las autoridades militares estadounidenses, que también publicaron imágenes del momento del bombardeo. Según indicaron, la lancha se desplazaba por rutas utilizadas habitualmente para el traslado ilegal de drogas en esa región marítima.
El ataque enel Pacífico
El jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, informó a través de la red social X que el operativo se basó en datos de inteligencia militar.
Según explicó, el análisis de información permitió determinar que la embarcación transitaba por corredores marítimos identificados como rutas del narcotráfico en el Pacífico oriental. En ese contexto, las fuerzas estadounidenses decidieron ejecutar el ataque.
Las imágenes difundidas por el ejército muestran el momento en que una pequeña lancha es alcanzada por el impacto. Tras la explosión, la embarcación se eleva por el aire y queda completamente destruida.
Más de150 muertos enoperativos similares
Con este episodio, la cifra de personas fallecidas en ataques contra embarcaciones sospechadas de transportar drogas supera las 150 desde septiembre, de acuerdo con datos difundidos por el propio Comando Sur.
Estas operaciones se desarrollan en distintas zonas del Pacífico y también en el mar Caribe, donde las autoridades estadounidenses realizan patrullajes y acciones destinadas a interceptar cargamentos ilegales.
La estrategia forma parte de una campaña más amplia impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump para combatir el tráfico de drogas en rutas marítimas internacionales.
Críticas yadvertencias
La política de ataques directos contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico generó cuestionamientos por parte de especialistas y organizaciones de derechos humanos.
Estados Unidos bombardeó una embarcación sospechada de narcotráfico.
Algunos analistas sostienen que Washington no presentó pruebas concluyentes que confirmen la participación de las embarcaciones destruidas en actividades ilegales. Por ese motivo, advierten que estas acciones podrían implicar violaciones al derecho internacional.
Expertos en materia jurídica señalan que, en determinados casos, las operaciones podrían ser consideradas “ejecuciones extrajudiciales”, ya que aparentemente las víctimas serían civiles que no representarían una amenaza inmediata para Estados Unidos.
En ese contexto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó recientemente que la campaña militar para localizar embarcaciones sospechadas de transportar drogas obtuvo resultados significativos. Incluso sostuvo que el operativo alcanzó tal nivel de efectividad que ahora resulta cada vez más difícil encontrar nuevos objetivos en esas rutas marítimas.