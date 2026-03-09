En el Pacífico

Bombardeo de EE.UU. a una lancha sospechada de narcotráfico dejó seis fallecidos

Un operativo militar terminó con víctimas fatales luego de que fuerzas estadounidenses atacaran una pequeña embarcación señalada por inteligencia como parte de circuitos ilegales en rutas marítimas utilizadas para el traslado de drogas.