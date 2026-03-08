Irán designa a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei
La Asamblea de Expertos eligió al hijo del fallecido líder religioso para ocupar el cargo más poderoso del país. La decisión se produce en medio de fuertes tensiones regionales tras el ataque que provocó la muerte del ayatolá Ali Jamenei.
Irán atraviesa un momento político clave tras la designación de un nuevo líder supremo. La prensa estatal informó que Mojtaba Jamenei fue elegido para ocupar el cargo más alto del sistema político-religioso del país, luego de la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, quien falleció el pasado 28 de febrero durante ataques atribuidos a fuerzas de Estados Unidos y Israel.
La decisión fue tomada por la Asamblea de Expertos de Irán, el órgano encargado de designar al líder supremo dentro del sistema político de la República Islámica. Este organismo está integrado por 88 clérigos de alto rango que son elegidos mediante votación y tienen la responsabilidad de seleccionar a la máxima autoridad del país.
El papel de la Asamblea de Expertos
La Asamblea de Expertos es una de las instituciones más influyentes dentro de la estructura política de Irán. Su función principal consiste en elegir al líder supremo y supervisar su desempeño. Aunque sus integrantes son elegidos por el voto popular, todos deben ser clérigos y su candidatura es evaluada previamente por organismos religiosos y políticos.
La designación de Mojtaba Jamenei marca un hecho significativo en la historia política iraní, ya que este organismo solo había elegido a un líder supremo en una ocasión anterior desde la creación de la República Islámica en 1979.
Ese antecedente ocurrió tras la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini, fundador del sistema político que gobierna el país desde la revolución islámica. En ese momento, la Asamblea seleccionó a Ali Jamenei para sucederlo en el cargo, una decisión que marcó el rumbo político de Irán durante más de tres décadas.
El líder supremoocupa la posición más poderosa del país: tiene influencia directa sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial, los medios estatales y la política exterior.
Continuidad en el liderazgo religioso y político
La elección de Mojtaba Jamenei se produce en un contexto de gran tensión regional y de incertidumbre política tras la muerte de su padre. El nuevo líder supremo era considerado desde hace años una figura influyente dentro del círculo de poder religioso y político iraní, aunque hasta ahora no ocupaba un cargo formal de máxima jerarquía.
Diversos analistas habían señalado su cercanía con sectores clave del establishment religioso y con estructuras vinculadas a la seguridad del Estado, lo que lo posicionaba como uno de los posibles sucesores dentro del sistema político.
La muerte de Ali Jamenei generó un proceso de transición acelerado dentro de la cúpula del poder iraní, ya que el cargo de líder supremo es central para el funcionamiento del Estado. A diferencia de otros sistemas políticos, en Irán esta figura combina autoridad religiosa con poder político, lo que le otorga un papel decisivo en las decisiones estratégicas del país.
La designación de su hijo también despierta debate dentro de la política iraní, ya que algunos sectores consideran que el liderazgo debería surgir de una figura religiosa con mayor trayectoria pública. Sin embargo, otros analistas interpretan la decisión como un intento de garantizar continuidad en el rumbo político y religioso establecido durante el prolongado liderazgo de Ali Jamenei.