Medio Oriente

Irán designa a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei

La Asamblea de Expertos eligió al hijo del fallecido líder religioso para ocupar el cargo más poderoso del país. La decisión se produce en medio de fuertes tensiones regionales tras el ataque que provocó la muerte del ayatolá Ali Jamenei.