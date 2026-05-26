Un video registró el momento en que un tramo de un puente cedió en la provincia de Hubei, en el centro de China, lo que provocó que un automóvil blanco cayera al cauce y fuera arrastrado por la corriente de un río. Las autoridades locales informaron que el conductor logró salir del vehículo a tiempo y que no se registraron heridos debido al incidente.
Video: un puente se derrumbó en China y un auto fue arrastrado por la corriente
El hecho ocurrió en la provincia de Hubei a causa de lluvias récord. El conductor del vehículo abandonó el habitáculo antes del colapso de la estructura y resultó ileso.
El hecho ocurrió este lunes en la localidad de Yangping, ubicada en el condado de Dawu, dentro de la ciudad de Xiaogan. La región registró lluvias extremas que causaron crecidas repentinas, inundaciones y daños en la infraestructura vial rural.
Detalles del desprendimiento
Según los reportes de los medios locales, el automóvil se detuvo sobre la calzada cuando el conductor advirtió que el paso estaba comprometido y constató que no podía dar marcha atrás. Ante esta situación, la persona que manejaba descendió del vehículo.
Instantes después de la evacuación del conductor, el tramo de la ruta colapsó y el automóvil cayó al río. El agua desplazó al rodado de la zona. Este martes, los equipos de emergencia locales localizaron el vehículo e iniciaron las tareas para retirarlo del cauce. La circulación por el sector afectado permanece interrumpida por disposición de las autoridades.
Registro de precipitaciones
El condado de Dawu se encontraba bajo respuesta de emergencia por inundaciones al momento del colapso. El diario local Hubei Daily informó que la estación Baihe de Anlu, en la zona de Xiaogan, registró un acumulado de 388,3 milímetros de lluvia en un período de 24 horas, una cifra que representa un récord para ese punto de medición.
A su vez, el medio The Beijing News reportó anegamientos en diversos sectores del condado, con calles y vehículos cubiertos por el agua, mientras los servicios de rescate continúan con los trabajos de asistencia en las zonas afectadas.
Antecedentes viales en la región
Este colapso estructural se suma a otros eventos similares registrados en China durante períodos de lluvias intensas. En julio de 2024, una crecida repentina destruyó parte de un puente de carretera en Shangluo, provincia de Shaanxi.
Aquel siniestro provocó la caída de 25 vehículos al río, lo que causó 38 muertes y dejó a 24 personas desaparecidas. Ese episodio derivó en directivas gubernamentales para reforzar los controles y la prevención de inundaciones en áreas rurales y montañosas, donde los cursos de agua modifican las condiciones de puentes y terraplenes de forma rápida.