Después de casi siete décadas, la televisión uruguaya dejó atrás definitivamente las transmisiones analógicas. El apagón se produjo durante la medianoche del viernes y el sábado, cuando el calendario pasó al 26 de septiembre de 2026, y marcó el cierre de una etapa iniciada a mediados del siglo XX.
Uruguay apagó la TV analógica: así fue el histórico momento
El cambio se concretó durante la medianoche y puso fin a las transmisiones por la banda VHF. Los canales privados 4, 10 y 12 dejaron de emitir por esa vía y continuaron únicamente en formato digital.
La medida alcanzó a las señales de televisión abierta que todavía utilizaban la banda VHF. A partir de entonces, los operadores públicos y privados quedaron habilitados para transmitir exclusivamente mediante tecnología digital, con una excepción prevista para Bella Unión, en el departamento de Artigas.
El cierre había sido establecido por el Poder Ejecutivo a través del decreto 217/026. La normativa fijó el cese definitivo de las transmisiones analógicas a las 23.59 del 25 de septiembre, después de varios años de postergaciones en el proceso de transición tecnológica.
El último momento
Los tres principales canales privados abiertos de Montevideo —Canal 4, Canal 10 y Canal 12— llegaron al momento final sin una despedida especial. Durante los días previos habían incorporado en pantalla avisos que informaban a los espectadores sobre el próximo final de las transmisiones analógicas y los invitaban a sintonizar sus respectivas señales digitales.
En Canal 4, la última emisión analógica correspondió a “Otro día perdido”, el programa argentino conducido por Mario Pergolini. El audio permaneció algunos segundos más antes de que la transmisión se interrumpiera definitivamente.
En Canal 10, el corte coincidió con el final de “Polémica en el Bar”. La última escena emitida tuvo como protagonista a la cantante uruguaya Florencia Núñez, que interpretaba una de sus canciones durante el cierre del programa.
Canal 12, en tanto, llegó al apagón mientras transmitía un episodio de la serie argentina “El encargado”, protagonizada por Guillermo Francella.
Después del corte, los tres canales mostraron en pantalla sus respectivos logotipos y un mensaje institucional en el que comunicaron el final de las transmisiones analógicas y señalaron que las señales digitales continuaban funcionando con normalidad.
Un cambio postergado
El apagón analógico uruguayo había sido previsto originalmente para noviembre de 2015. El decreto 153/2012, aprobado durante la presidencia de José Mujica, establecía el 21 de noviembre de ese año como fecha para el cese de las transmisiones tradicionales.
Sin embargo, ese cronograma no se cumplió. En 2016, durante la administración de Tabaré Vázquez, se realizó una consulta pública vinculada con el desarrollo de la televisión digital abierta, pero el proceso volvió a quedar postergado.
El gobierno retomó finalmente la transición y estableció una nueva fecha para completar el cambio tecnológico. La televisión digital ya llevaba 14 años de funcionamiento en Uruguay cuando se produjo el apagón definitivo: comenzó a desarrollarse en el país en 2012.
La nueva modalidad no implica que los hogares deban necesariamente cambiar de televisor. Los equipos adquiridos después de marzo de 2014 cuentan, según informó el gobierno uruguayo, con la tecnología necesaria para recibir las señales digitales. En los aparatos más antiguos puede utilizarse un decodificador externo.
La única excepción prevista actualmente es Bella Unión, donde no existe cobertura de televisión digital comercial. La normativa establece que esa situación podrá mantenerse como máximo hasta el 31 de julio de 2029.
Con el apagón, Uruguay completó así el paso definitivo desde la televisión abierta analógica hacia un sistema de transmisión exclusivamente digital, cerrando una etapa que se extendió durante casi 70 años.