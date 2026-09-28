Una extraña formación nubosa sorprendió durante la noche del domingo a habitantes de distintas localidades del litoral oeste de Uruguay, en medio de una jornada marcada por la inestabilidad y las tormentas. Las imágenes mostraron una estructura con forma de embudo que rápidamente generó preguntas sobre la posibilidad de que se tratara de un tornado.
Una impactante nube sorprendió a un pueblo uruguayo: ¿fue un tornado?
El fenómeno meteorológico fue observado en zonas de Río Negro y Paysandú durante la noche del domingo. Un especialista explicó qué relación tiene con los tornados.
El fenómeno fue registrado en la zona de Young, en el departamento de Río Negro, y también habría sido observado desde Guichón, en Paysandú. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y fueron compartidas por aficionados que siguen la evolución de los fenómenos meteorológicos.
El meteorólogo Mario Bidegain analizó las imágenes y explicó que se trataba de una "nube embudo o germen de tornado". Según detalló, ambos conceptos están vinculados al mismo tipo de formación atmosférica.
Qué se observó
Uno de los primeros registros fue difundido durante la noche del domingo por un observador aficionado de fenómenos meteorológicos. La publicación advertía sobre la presencia de una nube embudo en las inmediaciones de Young y planteaba la posibilidad de que se transformara en un tornado si llegaba a tocar tierra.
Posteriormente apareció otro registro desde la zona de Guichón, también en el litoral oeste uruguayo. La coincidencia temporal de las imágenes llamó la atención debido a las condiciones de marcada inestabilidad que atravesaba la región.
Bidegain explicó que las imágenes correspondían a un momento en el que había "mucha inestabilidad en toda la región". Sin embargo, aclaró que no se habían reportado daños asociados a tornados.
La explicación del especialista fue que la formación observada posiblemente no llegó a tocar la superficie terrestre. Por ese motivo, no correspondía hablar de un tornado confirmado a partir de las imágenes difundidas.
La explicación
El meteorólogo señaló que lo observado podía definirse como un "embudo o germen de tornado" y explicó que ambos términos describen básicamente el mismo fenómeno en este contexto.
La diferencia está relacionada con el contacto con el suelo. Una formación de este tipo puede adquirir características de tornado cuando el embudo llega a tocar tierra.
Bidegain también explicó que los tornados se generan a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus. Estas estructuras están asociadas a condiciones de fuerte inestabilidad y pueden producir distintos fenómenos severos.
En este caso, las imágenes permitieron observar una formación nubosa con características compatibles con un embudo, pero no se denunciaron daños que permitieran confirmar que el fenómeno hubiera alcanzado el suelo como un tornado.
El episodio ocurrió mientras Uruguay atravesaba un período de inestabilidad, especialmente en el norte del territorio. El Instituto Uruguayo de Meteorología mantenía este lunes advertencias por tormentas fuertes y puntualmente severas, con posibilidad de lluvias abundantes, granizo, rachas de viento e intensa actividad eléctrica.
Las condiciones meteorológicas también incluían un escenario de lluvias y vientos fuertes para distintas zonas del país durante las horas siguientes. En particular, se preveían ráfagas importantes en sectores costeros del sur y el este, en el marco del desplazamiento de un sistema de baja presión.
La aparición de la nube embudo se convirtió así en uno de los fenómenos más llamativos de la tormenta que afectó al litoral oeste uruguayo. Las imágenes permitieron observar una estructura asociada a las mismas condiciones atmosféricas que pueden dar lugar a tornados, aunque sin que se hayan reportado daños que confirmaran un tornado en superficie.