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Inyección letal

Florida ejecutó a un veterano de guerra de 77 años y alcanzó un récord de penas capitales

William Reaves fue condenado por el asesinato de un policía ocurrido en 1986. Con su muerte, el Estado llegó a 18 ejecuciones en 2026, la cifra más alta entre los estados estadounidenses.

Veteranos militares pidieron frenar la ejecución de Reaves en Florida.Veteranos militares pidieron frenar la ejecución de Reaves en Florida.
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Florida ejecutó este martes mediante una inyección letal a William Reaves, un veterano de guerra de 77 años condenado por el asesinato de un policía en 1986. El procedimiento se realizó en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, por orden del gobernador Ron DeSantis.

Con esta muerte, el estado alcanzó las 18 ejecuciones en lo que va de 2026, la cifra más alta del país, según el Death Penalty Information Center (DPIC). Estados Unidos acumula 32 penas capitales durante el año.

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El crimen por el que fue condenado

Reaves recibió la pena de muerte en 1992, durante un segundo juicio, por el asesinato del agente Richard Raczkoski, integrante de la Oficina del Alguacil del condado de Indian River. El primer proceso había sido anulado por el Tribunal Supremo estatal debido a un conflicto de intereses del fiscal.

Según la reconstrucción del caso, Reaves dejó caer un arma mientras hablaba con el policía. Tras un forcejeo por ella, le disparó cuatro veces. La semana pasada, el Tribunal Supremo de Florida rechazó los recursos de la defensa contra el procedimiento de clemencia y el protocolo de inyección letal, por lo que la ejecución quedó habilitada.

William Reaves fue condenado por el asesinato de un policía en 1986.William Reaves fue condenado por el asesinato de un policía en 1986.

El pedido para frenar la ejecución

Cerca de un centenar de veteranos militares pidió a DeSantis que suspendiera el procedimiento y tuviera en cuenta las consecuencias psicológicas del servicio de Reaves en Vietnam.

El excombatiente llegó al país asiático en 1969, a los 20 años, y se desempeñó como ametrallador de infantería. Posteriormente, el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos lo declaró discapacitado por un trastorno de estrés postraumático, según la organización Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte.

De acuerdo con los registros del DPIC, Reaves fue el veterano número 14 ejecutado por orden de DeSantis desde que asumió la gobernación en 2019.

Prepara otra ejecución

El estado tiene programada para el 5 de noviembre la ejecución de Jesse Guardado. Si se concreta, Florida alcanzará las 19 penas capitales en 2026, la misma cantidad que registró durante todo 2025.

En paralelo, el debate sobre los métodos de ejecución volvió a cobrar fuerza tras el caso de Christa Pike, una mujer condenada por asesinato que sobrevivió a dos intentos fallidos de ejecución mediante inyección letal en Tennessee. El 30 de septiembre, ese estado suspendió las ejecuciones previstas para el resto del año. Pike se recuperó y regresó a prisión.

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