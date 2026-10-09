Guerra en Europa

Ucrania atacó con drones un segundo centro de datos de Yandex en Rusia

Las fuerzas ucranianas atacaron con drones un centro de datos de Yandex en la región rusa de Kaluga, el segundo de la compañía alcanzado en dos días. La empresa informó daños en parte de sus instalaciones y posibles interrupciones en algunos servicios. Kiev también comunicó ataques contra tres objetivos vinculados con la industria militar rusa.