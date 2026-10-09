El Ejército de Ucrania atacó con drones un segundo centro de datos de Yandex, uno de los principales grupos tecnológicos de Rusia, en la región de Kaluga, situada a menos de 200 kilómetros de Moscú. El hecho ocurrió este viernes 9 de octubre y fue confirmado por la compañía y por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Ucrania atacó con drones un segundo centro de datos de Yandex en Rusia
Las fuerzas ucranianas atacaron con drones un centro de datos de Yandex en la región rusa de Kaluga, el segundo de la compañía alcanzado en dos días. La empresa informó daños en parte de sus instalaciones y posibles interrupciones en algunos servicios. Kiev también comunicó ataques contra tres objetivos vinculados con la industria militar rusa.
El ataque provocó daños en parte de la infraestructura y dejó fuera de servicio varios módulos de las instalaciones, según informó Yandex en un comunicado. La empresa advirtió que, como consecuencia, algunos de sus servicios podrían experimentar dificultades de funcionamiento.
Yandex señaló que no se registraron personas heridas y que los equipos de emergencia trabajaban en el lugar mientras los especialistas de la compañía evaluaban los daños.
Zelenski confirmó la operación y la vinculó con la respuesta ucraniana a los ataques rusos contra infraestructuras de telecomunicaciones y centros de datos en territorio ucraniano. «Es nuestra respuesta simétrica», afirmó el mandatario en sus redes sociales.
Dos centros de datos atacados en dos días
El nuevo ataque se produjo un día después de que drones ucranianos alcanzaran otro centro de datos de Yandex en la región rusa de Riazán. En ese caso, la empresa también informó daños parciales en sus instalaciones.
Tras el primer episodio, usuarios rusos reportaron dificultades para acceder a distintos sitios web y servicios digitales, entre ellos páginas de organismos oficiales, medios de comunicación y agencias de noticias.
Por el momento, la información difundida por la compañía no permite determinar el alcance total de las interrupciones ni cuánto tiempo demandará recuperar la operatividad de los módulos afectados.
Las dos operaciones se inscriben en una escalada de ataques contra infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania. Kiev sostiene que sus acciones responden a los bombardeos rusos contra instalaciones similares en su territorio, mientras que Moscú ha vinculado algunos de sus ataques con infraestructuras que considera relacionadas con las fuerzas ucranianas.
Ucrania también atacó tres objetivos de la industria militar rusa
Además de las instalaciones de Yandex, el Estado Mayor ucraniano informó sobre ataques durante la madrugada del viernes contra tres objetivos relacionados con la industria militar rusa en las regiones de Nizhni Nóvgorod y Tver.
Según el parte militar de Kiev, en Nizhni Nóvgorod fueron alcanzadas instalaciones del Instituto de Investigación de Lanzaderas V. P. Barmin, dedicado al desarrollo y mantenimiento de tecnología vinculada con sistemas de lanzamiento.
Las fuerzas ucranianas también afirmaron haber atacado un centro de producción de explosivos y combustible para cohetes en esa región.
El tercer objetivo se encontraba en la localidad de Redkino, en la región de Tver. De acuerdo con la información difundida por el Estado Mayor ucraniano, se trata de una planta que fabrica componentes para los combustibles utilizados por los misiles de crucero Kh-55 y Kh-101, además de aditivos destinados al combustible de aviación y al queroseno.
Hasta el momento, los detalles sobre los daños ocasionados en esas instalaciones proceden de las autoridades ucranianas y no se dispone, en la información suministrada, de una verificación independiente de su alcance.
La infraestructura tecnológica, otro frente de la guerra
Los ataques contra centros de datos reflejan la creciente importancia de las infraestructuras digitales en el conflicto. Estas instalaciones alojan sistemas informáticos, plataformas y recursos necesarios para el funcionamiento de numerosos servicios en línea.
En el caso de Yandex, las afectaciones podrían repercutir en el acceso a determinados servicios digitales, aunque el alcance depende de la infraestructura dañada y de la capacidad de la compañía para redistribuir sus operaciones.
Kiev presenta estas acciones como una respuesta a los ataques rusos contra instalaciones tecnológicas y de telecomunicaciones en Ucrania. Zelenski ya había defendido esa estrategia tras el primer ataque contra Yandex, al asegurar que su país respondería de manera equivalente a las operaciones rusas.
La sucesión de ataques evidencia la ampliación de los objetivos de la guerra, que ya no se limita a instalaciones militares convencionales y alcanza también infraestructuras tecnológicas, energéticas y de comunicaciones.