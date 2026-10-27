Medio Oriente

Escala la tensión en Yemen: los hutíes amenazan a Egipto por su respaldo a Arabia Saudita

El movimiento hutí calificó como una “declaración de guerra” la decisión del Parlamento egipcio de autorizar medidas de apoyo militar a Riad, incluido el eventual envío de tropas. La advertencia se produce en medio de una escalada de ataques en Yemen y de crecientes tensiones en Medio Oriente.