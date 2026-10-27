El movimiento hutí de Yemen advirtió este martes que el respaldo militar de Egipto a Arabia Saudita podría interpretarse como una “declaración de guerra” contra el país. La reacción se produjo después de que el Parlamento egipcio aprobara la adopción de medidas de apoyo a Riad, entre ellas el posible envío de tropas si la situación lo requiere.
Escala la tensión en Yemen: los hutíes amenazan a Egipto por su respaldo a Arabia Saudita
El movimiento hutí calificó como una “declaración de guerra” la decisión del Parlamento egipcio de autorizar medidas de apoyo militar a Riad, incluido el eventual envío de tropas. La advertencia se produce en medio de una escalada de ataques en Yemen y de crecientes tensiones en Medio Oriente.
Mohamed Alí al Huti, integrante de la dirigencia política hutí, cuestionó la decisión y sostuvo que Egipto y su Parlamento estaban declarando la guerra a Yemen, al tiempo que favorecían los intereses de Israel. Sus declaraciones fueron difundidas a través de Telegram.
La decisión egipcia se enmarca en un escenario de creciente tensión regional, marcado por la intensificación de los ataques hutíes contra Arabia Saudita, que respalda al Gobierno yemení reconocido internacionalmente.
Advertencias a Egipto, Turquía y Pakistán
Al Huti también advirtió sobre las consecuencias de una eventual participación de las Fuerzas Armadas egipcias en el conflicto. En declaraciones difundidas por la cadena yemení Al Masirah, vinculada a los hutíes, afirmó que una nueva intervención militar podría desgastar las capacidades del Ejército egipcio y responder a intereses estratégicos de Israel en la región.
El dirigente instó además a Egipto, Turquía y Pakistán a no respaldar lo que describió como una política de “agresión, bloqueo y ocupación” contra Yemen.
En ese contexto, pidió a los países que integran la denominada alianza de La Meca —Arabia Saudita, Pakistán y Turquía— que se retiren de esa iniciativa. También los acusó de favorecer los intereses de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.
Las declaraciones se conocieron mientras se desarrollaban reuniones en Teherán con representantes militares de países participantes de esa alianza. Al Huti expresó su expectativa de que las conversaciones contribuyan a la paz regional, aunque rechazó cualquier continuidad de las operaciones militares contra el territorio bajo control hutí.
Egipto autorizó medidas de apoyo militar a Riad
La decisión del Parlamento egipcio fue adoptada a pedido del presidente Abdelfatah al Sisi y contempla la posibilidad de enviar tropas a Arabia Saudita si fuera necesario.
El respaldo se produjo después de una visita del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, a El Cairo a mediados de septiembre. El encuentro con Al Sisi tuvo lugar en un contexto de creciente presión militar sobre el reino, aunque no se difundieron detalles oficiales sobre los temas abordados.
Según la información difundida por las autoridades yemeníes y los reportes citados por medios internacionales, los hutíes intensificaron sus ataques contra Arabia Saudita y provocaron más de una veintena de muertes de civiles, en lo que se describió como uno de los episodios más mortíferos de la última década en el reino.
Arabia Saudita encabeza desde 2015 una coalición militar que interviene en Yemen en respaldo del Gobierno reconocido internacionalmente y en contra de los insurgentes hutíes.
Una escalada que involucra a varios actores regionales
La tensión aumentó durante el verano, cuando el Ejército yemení respaldado por la coalición se atribuyó un bombardeo contra el aeropuerto internacional de Saná, después del aterrizaje de un avión iraní. La operación se produjo en un escenario de enfrentamientos que involucra a distintos actores regionales y profundiza la inestabilidad en Yemen.
El eventual involucramiento directo de Egipto sumaría un nuevo componente al conflicto, que enfrenta a los hutíes con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente y sus aliados regionales.
Por el momento, la advertencia de Al Huti constituye una reacción política a la decisión del Parlamento egipcio. La autorización para adoptar medidas de apoyo militar, incluido un posible despliegue de tropas, no implica por sí sola que Egipto haya confirmado el envío de efectivos a territorio saudí.