¿Se cayó WhatsApp Web?: la preocupación de miles de usuarios

WhatsApp, el servicio de mensajería más utilizado del planeta, registró este miércoles una caída a nivel mundial que afectó tanto a la aplicación móvil como a su versión web. El problema comenzó a detectarse en horas del mediodía y dejó a millones de usuarios sin poder enviar ni recibir mensajes.
Según datos de Downdetector, plataforma que monitorea en tiempo real el funcionamiento de los principales servicios online, los reportes de fallas comenzaron a multiplicarse alrededor de las 14:00 (hora argentina), con un incremento sostenido durante la tarde.
El origen de las fallas
Los informes de usuarios indican que el 87% de los inconvenientes están vinculados a WhatsApp Web, mientras que un 11% corresponden a la aplicación móvil y un 2% a problemas de conexión con el servidor.
La interrupción del servicio se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales como X (ex Twitter), donde el hashtag #WhatsAppDown escaló al primer lugar de las tendencias globales. Allí, usuarios de distintos países compartieron sus experiencias y bromas sobre la caída.
“Hoy el servicio de WhatsApp está fallando en México. Los mensajes demoran en salir aunque tenga buena conexión”, escribió un usuario. Otro comentó: “En los grupos no llegan los mensajes desde hace rato”.
Silencio oficial
Hasta el momento, Meta —empresa propietaria de WhatsApp— no brindó explicaciones sobre el motivo de la falla ni informó cuándo se normalizará el servicio.
La caída se suma a otros episodios similares que en los últimos años han afectado simultáneamente a WhatsApp, Instagram y Facebook, plataformas que integran el mismo conglomerado tecnológico.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.