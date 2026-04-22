Este 22 de abril se recuerda en todo el mundo el Día Internacional de la Tierra con la idea de concientizar sobre la protección del medio ambiente y promover la sostenibilidad.
Google rinde homenaje a la tierra en su día: qué significa el doodle de este miércoles 22 de abril
El doodle de este año exhibe la biodiversidad mundial, reflejando el compromiso de Google con la promoción de la conciencia ambiental en el Día de la Tierra.
Al respecto, como suele ocurrir con fechas particulares, Google lanzó un "doodle" que reconoce "nuestro magnífico planeta", según explicaron.
"La ilustración giratoria presenta imágenes de Google Earth, que muestran diversos paisajes globales y maravillas naturales dentro de cada letra", agregaron.
Cada letra de "Google" está conformada por imágenes representativas de cinco puntos, a saber;
G – Reino Unido, Europa
O – Canadá, América del Norte
O – Argentina, Sudamérica
G – Papua, Oceania
L – Senegal, Africa
E – Indonesia, Asia
El día y sus motivos
La Asamblea General designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra a través de una resolución adoptada en 2009.
Su origen se remonta a 1970, un periodo en donde la protección del medio ambiente no era una prioridad en la agenda política: su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger el planeta.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 celebrada en Estocolmo sentó las bases de la toma de conciencia mundial sobre la relación de interdependencia entre los seres humanos, otros seres vivos y nuestro planeta.
Qué es un doodle
La historia de los Google Doodles comenzó en 1998, cuando los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, modificaron el logo para avisar que estaban fuera de la oficina. Ese primer diseño, inspirado en el festival Burning Man, fue simple pero marcó el inicio de una tradición que incluso nació antes de la propia empresa.
Con el paso del tiempo, los Doodles evolucionaron rápidamente. En el año 2000 aparecieron las primeras series y también el primer diseño internacional, dedicado al Día de la Bastilla en Francia. Ese mismo año surgieron los primeros Doodles animados, incorporando movimiento al logo y transformándolo en una herramienta más creativa y atractiva para los usuarios.
A medida que crecían en popularidad, los Doodles comenzaron a diversificarse. Se crearon concursos como “Doodle for Google”, que invita a estudiantes a diseñar sus propias versiones, y el equipo de “Doodlers” pasó a incluir artistas, ingenieros y diseñadores. Así, los diseños dejaron de ser simples imágenes para convertirse en expresiones culturales globales.
En la década de 2010, los Doodles dieron un salto tecnológico. Aparecieron los primeros juegos interactivos, como el homenaje a Pac-Man, y también videos y experiencias multimedia. Con el tiempo, incorporaron realidad virtual e inteligencia artificial, permitiendo a los usuarios interactuar, crear música o explorar historias de manera innovadora.
Hoy, los Google Doodles son un fenómeno global con más de 5.000 creaciones publicadas. Se utilizan para celebrar fechas, personajes y eventos de todo el mundo, adaptándose a cada región. Lo que comenzó como un simple aviso se transformó en una de las expresiones más reconocidas de creatividad digital en internet.