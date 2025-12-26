#HOY:

Meta estará obligada a permitir otros chatbots para WhatsApp en un país de Europa

La autoridad italiana de competencia ordenó suspender cláusulas que podrían excluir a competidores. La medida, adoptada durante una investigación por posible abuso de posición dominante, permite acceso provisional a otros chatbots.

Imagen ilustrativa. Meta. REUTERS/Dado RuvicImagen ilustrativa. Meta. REUTERS/Dado Ruvic
Meta recibió el 24 de diciembre la orden de la autoridad italiana de competencia (AGCM) para suspender cláusulas contractuales de WhatsApp que, según el regulador, podrían excluir a chatbots rivales, tras una investigación que busca determinar un presunto abuso de posición dominante y evitar un perjuicio a los consumidores.

Qué pidió la autoridad y por qué

La AGCM afirmó que las condiciones actualizadas de la plataforma de mensajería parecían "excluir completamente a los competidores de Meta AI en el mercado de servicios de chatbots de IA" una vez que entraran en vigor, y por ello dictó una orden provisional para evitar efectos irreparables en la competencia.

FILE PHOTO: A teenager poses for a photo while holding a smartphone in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoImagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic

El regulador consideró que la conducta de la empresa podría limitar "la producción, el acceso al mercado o el desarrollo técnico en el mercado de servicios de chatbots de IA, en detrimento de los consumidores", según el comunicado oficial de la autoridad.

Cómo reaccionó Meta y qué sigue en la investigación

Un portavoz de Meta calificó la decisión como "fundamentally erroneous" y aseguró que la compañía apelará la orden, según la nota de prensa citada por Reuters.

La investigación comenzó en julio y en noviembre se amplió para incluir los términos actualizados de la plataforma empresarial de WhatsApp; la AGCM dijo que coordinará con la Comisión Europea para abordar la conducta "de la manera más eficaz".

La orden provisional obliga a la firma tecnológica a permitir a chatbots de terceros usar WhatsApp mientras continúa la pesquisa, en un proceso paralelo a una indagación de los reguladores antimonopolio de la Unión Europea por acusaciones similares.

FILE PHOTO: European Union flags flutter outside the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium July 16, 2025. REUTERS/Yves Herman//File PhotoUnión Europea. REUTERS/Yves Herman

El regulador italiano explicó que la medida se adoptó para evitar un daño grave e irreparable a la competencia en el mercado afectado, y subrayó la necesidad de preservar el acceso de desarrolladores y proveedores de servicios de IA a la plataforma.

Analistas y documentos de la investigación citados en los reportes señalan que bloquear el acceso en WhatsApp, con miles de millones de usuarios, a favor de Meta AI podría dar a la compañía una ventaja comercial sobre otros chatbots, alterando la competencia en este segmento emergente.

La Comisión Europea, según las mismas fuentes, mantiene una postura más firme en comparación con la regulación estadounidense y ya lanzó una investigación paralela para evaluar si el despliegue de funciones de inteligencia artificial en WhatsApp infringe las normas de competencia de la UE.

Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/IllustrationImagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic

Además de este caso, Meta afronta otros procedimientos regulatorios en Europa, incluidos expedientes bajo la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, que abarcan desde el acceso a datos para investigadores hasta multas por prácticas de interoperabilidad.

Como consecuencia inmediata, la orden italiana obliga a la empresa a permitir temporalmente la integración de servicios competitivos en la mensajería, mientras la apelación anunciada por la compañía y la coordinación con autoridades europeas definirán los pasos siguientes.

