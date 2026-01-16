X (ex Twitter ) sufrió una caída global: qué ocurrió y cómo evoluciona la situación

La plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, sufrió este viernes 16 de enero de 2026 una caída que afectó a usuarios en diferentes partes del mundo, incluidos países de América, Europa y Asia.
La red social X, antes conocida como Twitter, experimentó este viernes una caída a nivel mundial que dejó a miles de usuarios sin acceso a la plataforma. Las interrupciones se dieron de forma intermitente y sin una explicación oficial clara por parte de la empresa.
La plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, sufrió este viernes 16 de enero de 2026 una caída que afectó a usuarios en diferentes partes del mundo, incluidos países de América, Europa y Asia.
Los problemas comenzaron a manifestarse poco después de las 11:45 de la mañana, hora de Argentina, cuando numerosos usuarios reportaron dificultades para acceder a sus cuentas o interactuar con la red social.
Desde ese momento, tanto la versión web como las aplicaciones móviles mostraron errores o cargas incompletas, y muchos internautas se encontraron con mensajes de “Algo salió mal. Intenta recargar”.
En plataformas como Downdetector, que monitorea fallas en servicios en línea a través de informes de usuarios, se registraron miles de advertencias de interrupciones, con picos de solicitudes de ayuda que sugieren que la falla fue amplia y no limitada a una región específica.
El fallo no solo impidió ver el contenido habitual de la red social, sino que también afectó funciones básicas como la carga de la línea de tiempo, la visualización de publicaciones y el acceso al servicio en general.
Usuarios en redes alternas de comunicación y foros en línea también compartieron capturas y mensajes de error, subrayando el alcance global de la interrupción.
La empresa hasta el momento no había publicado una comunicación oficial detallando las causas del problema ni un cronograma preciso para la completa normalización de todos los servicios.
Aunque esta caída ocurre de manera reciente, no es un incidente aislado para X. En días previos, la plataforma ya había experimentado interrupciones similares.
El 13 de enero, por ejemplo, se registró un corte generalizado que comenzó por la mañana y afectó a miles de usuarios en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, con reportes que alcanzaron varios miles antes de que el servicio se restableciera gradualmente.
Este tipo de fallas ha sido documentado con cierta frecuencia desde la reestructuración de la empresa bajo la propiedad de Elon Musk y su cambio de nombre de Twitter a X.
Otras interrupciones de servicio se produjeron en noviembre de 2025 y otras fechas recientes, lo que ha generado quejas entre usuarios por la fiabilidad de la plataforma.
En ciertos casos anteriores, como en marzo de 2025, la propia empresa atribuyó un apagón prolongado a lo que describió como un intento de “ciberataque masivo”, aunque esa versión no fue confirmada de forma independiente por terceros.
Además, incidentes como fallas en centros de datos externos que sirven a la plataforma han sido mencionados como posibles desencadenantes de interrupciones, aunque en esta oportunidad no hay confirmación oficial sobre si algún factor similar está involucrado.