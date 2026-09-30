TikTok implementará nuevas restricciones para adolescentes en Estados Unidos como parte de un acuerdo alcanzado con el estado de Alabama, en medio de una serie de demandas y negociaciones que involucran a las principales plataformas de redes sociales.
TikTok limitará a dos horas diarias el uso de adolescentes en Estados Unidos
La plataforma llegó a un acuerdo con el estado de Alabama para incorporar nuevas medidas destinadas a usuarios de entre 13 y 17 años. El paquete incluye un límite de dos horas diarias, bloqueo nocturno y cambios en los contenidos y filtros disponibles.
Las nuevas condiciones alcanzarán a los usuarios de entre 13 y 17 años y contemplan límites de tiempo, restricciones durante la noche y modificaciones en algunas funciones de la aplicación.
El acuerdo fue alcanzado pocos días antes del juicio que debía comenzar en Alabama por una demanda contra TikTok. El estado había cuestionado las herramientas utilizadas por la plataforma para proteger a los menores y había planteado que algunas de sus características podían favorecer un uso excesivo de la aplicación. TikTok, por su parte, no admitió responsabilidad como parte del acuerdo.
Límite de dos horas y bloqueo durante la madrugada
Una de las principales medidas acordadas establece que las cuentas de adolescentes de entre 13 y 17 años tendrán, por defecto, un límite de dos horas diarias de uso de TikTok. La medida busca establecer un tiempo máximo de utilización de la plataforma para los usuarios de ese grupo etario.
El acuerdo también contempla una restricción específica para el horario nocturno. El acceso quedará bloqueado entre la medianoche y las 6 de la mañana, de acuerdo con las condiciones difundidas tras el acuerdo entre la empresa y el estado de Alabama.
A estas medidas se sumarán herramientas destinadas a interrumpir el uso continuo de la aplicación. Entre ellas aparecen avisos o pausas durante las sesiones de navegación, diseñados para que el usuario interrumpa periódicamente el desplazamiento por los videos.
También se limitarán las notificaciones que reciben los adolescentes durante determinados horarios. El objetivo es reducir las interrupciones durante la noche y la jornada escolar.
El paquete de medidas incluye además un refuerzo de los mecanismos de verificación de edad, una cuestión que se convirtió en uno de los puntos centrales de las regulaciones y demandas contra las plataformas digitales en Estados Unidos.
Otra modificación será la incorporación de una opción de contenido no personalizado para los usuarios adolescentes. De esta manera, podrán acceder a una modalidad de visualización que no se basa en las mismas recomendaciones personalizadas que ofrece habitualmente la plataforma.
El acuerdo también establece restricciones para determinadas herramientas de la aplicación. Entre ellas se encuentra la prohibición del uso de filtros estéticos para adolescentes. Además, se prevén medidas relacionadas con la visibilidad de las cuentas de menores y los controles parentales.
Las nuevas disposiciones forman parte de un escenario más amplio en Estados Unidos, donde distintos estados avanzaron con demandas contra empresas de redes sociales por cuestiones relacionadas con la protección de niños y adolescentes.
Cuánto pagará TikTok y por qué llegó al acuerdo
Como parte del acuerdo, TikTok abonará 116,2 millones de dólares, según informó Canal 26 a partir de las condiciones del pacto. De ese monto, 100 millones de dólares estarán destinados a reparaciones. La empresa no reconoció responsabilidad en relación con las acusaciones planteadas por Alabama.
El monto podría incrementarse hasta aproximadamente 300 millones de dólares si otros estados estadounidenses deciden adherir a acuerdos similares dentro del plazo previsto. Las condiciones negociadas con Alabama siguen el camino de otros acuerdos alcanzados recientemente por empresas del sector.
La demanda de Alabama se había iniciado en 2025 y estaba centrada, entre otros aspectos, en las herramientas que TikTok ofrecía para proteger a los usuarios jóvenes. El juicio estaba previsto para comenzar pocos días después de que se conociera el acuerdo, pero finalmente fue evitado mediante la resolución negociada entre las partes.
El caso forma parte de una disputa más amplia entre autoridades estadounidenses y las compañías propietarias de redes sociales. Otros estados también mantienen demandas contra TikTok, mientras que empresas como Meta enfrentaron litigios similares vinculados con el funcionamiento de Instagram y Facebook y su impacto sobre los usuarios menores de edad.
TikTok sostuvo que la seguridad de los adolescentes constituye una prioridad para la compañía y que las nuevas medidas se incorporan a las herramientas que ya ofrece para promover un uso más equilibrado de la plataforma.
La empresa ya contaba con sistemas de control parental y límites de tiempo para menores, aunque las condiciones del acuerdo con Alabama establecen nuevas obligaciones específicas para las cuentas de adolescentes de ese estado.
El acuerdo representa así un nuevo paso en la discusión sobre cómo deben funcionar las redes sociales cuando sus usuarios son menores de edad. Por ahora, las medidas anunciadas están vinculadas al acuerdo alcanzado entre TikTok y Alabama, dentro del proceso judicial desarrollado en ese estado.
La posibilidad de que condiciones similares se extiendan a otros estados dependerá de los acuerdos que puedan alcanzar las autoridades con la compañía.