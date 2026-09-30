Nuevas reglas

TikTok limitará a dos horas diarias el uso de adolescentes en Estados Unidos

La plataforma llegó a un acuerdo con el estado de Alabama para incorporar nuevas medidas destinadas a usuarios de entre 13 y 17 años. El paquete incluye un límite de dos horas diarias, bloqueo nocturno y cambios en los contenidos y filtros disponibles.