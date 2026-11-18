La espera por Grand Theft Auto VI (GTA 6) llega a su fin y la expectativa alrededor del videojuego ya trascendió el universo gamer. A pocas horas de su lanzamiento mundial, millones de usuarios preparan su llegada con anticipación, organizan sus horarios y hasta modifican sus compromisos personales para dedicarle tiempo a una de las producciones más esperadas de la industria del entretenimiento.
La fiebre por el GTA 6: expectativa mundial mientras ya lo juegan en Nueva Zelanda
La nueva entrega de Rockstar Games se estrena este jueves 19 de noviembre, después de 13 años de espera. Las reservas, las descargas anticipadas y hasta los pedidos de días libres reflejan la dimensión del fenómeno.
La nueva entrega de Rockstar Games, propiedad de Take-Two Interactive, llegará este jueves 19 de noviembre, 13 años después de GTA V. La distancia entre ambos lanzamientos alimentó una expectativa que se mantuvo durante años, con avances, filtraciones, teorías y millones de reproducciones de cada material publicado por sus desarrolladores.
El fenómeno también se refleja fuera de las consolas. Según datos de BambooHR, una plataforma de gestión de recursos humanos, las solicitudes de días libres para la fecha de estreno aumentaron aproximadamente un 13% respecto de una jornada habitual de noviembre en Estados Unidos.
Una encuesta realizada por la misma compañía entre 1.500 adultos estadounidenses reveló que cerca de un tercio de los trabajadores de la Generación Z planea tomarse el día libre para jugar.
La dimensión del lanzamiento también quedó expuesta en las experiencias de los propios usuarios. Algunos organizaron acuerdos domésticos para evitar interrupciones durante las partidas, mientras que otros comenzaron a preparar sus vacaciones y tiempos de descanso alrededor del estreno.
Incluso empresas vinculadas con la industria tecnológica se sumaron a la expectativa. Logitech, fabricante de periféricos y accesorios para videojuegos, anunció que ofrecerá a sus empleados una jornada adicional de descanso denominada Game Day.
Una espera de 13 años
La saga Grand Theft Auto comenzó en 1997, con una propuesta de mundo criminal y perspectiva cenital. A lo largo de sus distintas entregas, evolucionó hasta convertirse en una de las franquicias más reconocidas del entretenimiento mundial.
GTA V, publicado en septiembre de 2013, se transformó en uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos. Su escenario, Los Santos, una representación ficticia de Los Ángeles, y sus tres protagonistas marcaron un punto de referencia para los juegos de mundo abierto.
Desde entonces, la comunidad esperó una nueva entrega durante más de una década. Cada anuncio de Rockstar despertó una enorme repercusión, especialmente el primer tráiler de GTA VI, que acumuló más de 300 millones de visualizaciones en YouTube.
La expectativa también quedó demostrada con la repercusión de los adelantos posteriores. En agosto, la publicación de nuevo material relacionado con el videojuego generó un fuerte movimiento en las plataformas digitales y llegó a provocar una breve caída de Netflix.
La nueva historia trasladará a los jugadores a Vice City, una ciudad ficticia inspirada en Miami, dentro del estado de Leonida, una representación de Florida.
Los protagonistas serán Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja involucrada en el mundo del delito que, después de un robo fallido, queda atrapada en una compleja trama criminal. La dinámica entre ambos personajes será uno de los ejes centrales de la historia.
Lucia tendrá además un lugar histórico dentro de la franquicia: será la primera protagonista femenina jugable con un desarrollo profundo en la saga, una incorporación que amplía la representación de personajes dentro de una serie tradicionalmente dominada por protagonistas masculinos.
Un negocio millonario
La expectativa también tiene una dimensión económica extraordinaria. Las estimaciones previas al lanzamiento ubican a GTA VI entre las producciones más costosas de la historia de los videojuegos, con un presupuesto de desarrollo que podría superar los 1.000 millones de dólares.
En Estados Unidos, la edición estándar tiene un precio de 79,99 dólares, mientras que una versión Ultimate, de 99,99 dólares, incorpora contenidos adicionales como vehículos, armas y vestimenta.
De acuerdo con estimaciones del especialista en videojuegos Joost van Dreunen, profesor de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, el título podría alcanzar alrededor de 10 millones de reservas, con un gasto promedio cercano a los 100 dólares por copia.
Ese volumen representaría más de 1.000 millones de dólares en ingresos desde el comienzo de su comercialización, incluso antes de que los usuarios pudieran jugarlo.
Por su parte, la consultora Newzoo proyectó que las ventas durante la primera semana podrían alcanzar al menos 3.250 millones de dólares en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
El lanzamiento también representa una prueba importante para Rockstar y su empresa matriz, Take-Two Interactive, en un mercado que atraviesa dificultades por la desaceleración de las ventas y la menor demanda de consolas que llevan varios años en circulación.
Las expectativas son elevadas y cualquier problema técnico o una recepción inferior a la esperada podría tener consecuencias económicas importantes.
Sin embargo, el impacto cultural de GTA VI ya es evidente. La convocatoria que generó antes de su estreno, la repercusión de sus avances y la atención que despertó entre públicos de distintas generaciones lo posicionan como uno de los acontecimientos más importantes del año en la industria del entretenimiento.