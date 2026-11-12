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Por la muerte de un trabajador

La ciudad de Buenos Aires, sin subtes por un paro total del sector

Los metrodelegados iniciaron la medida de fuerza por la muerte de un operario, debido a la exposición al asbesto.

Los empleados ratificaron que el paro es total.Los empleados ratificaron que el paro es total.
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La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro (AGTSyP) inició este jueves por la noche un paro, que se extenderá hasta la finalización de la jornada, debido al fallecimiento de un operario, producto de la exposición al asbesto.

(250716) -- BUENOS AIRES, 16 julio, 2025 (Xinhua) -- Uno de los trenes actuales de la Línea B del metro ingresa a una estación, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 16 de julio de 2025. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (capital argentina) informó el martes que adjudicó a la empresa china CRRC Changchun Railway Vehicles Co. Ltd la renovación completa de la flota de la Línea B del metro subterráneo (subte), la más utilizada de toda la red, lo que permitirá aumentar la frecuencia y mejorar el confort de al menos 180.000 usuarios diarios. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (da) (vf)Imagen ilustrativa. Xinhua.

Si bien la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires había intimado a los metrodelegados a garantizar "una cobertura mínima del 50 por ciento" del servicio de subte y Premetro, los empleados ratificaron que el paro era total.

La postura de los metrodelegados

"Es un derecho constitucional, esa intimación está fuera de toda lógica", señaló Claudio Della Carbonara, dirigente de AGTSyP, sobre la medida, que concluirá esta medianoche.

(250716) -- BUENOS AIRES, 16 julio, 2025 (Xinhua) -- Uno de los trenes actuales de la Línea B del metro ingresa a una estación, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 16 de julio de 2025. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (capital argentina) informó el martes que adjudicó a la empresa china CRRC Changchun Railway Vehicles Co. Ltd la renovación completa de la flota de la Línea B del metro subterráneo (subte), la más utilizada de toda la red, lo que permitirá aumentar la frecuencia y mejorar el confort de al menos 180.000 usuarios diarios. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (da) (vf)Imagen ilustrativa. Xinhua.

Por su parte, el Gobierno porteño dictó la medida, mediante la Resolución 1353/2026, conforme a lo establecido en el tercer artículo del Decreto N.° 230/26.

El alcance de la medida oficial

En este sentido, el texto destacaba que la resolución citada alcanza a los trabajadores, a los gremios, a Emova y a Subterráneos de Buenos Aires.

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La empresa concesionaria indicó que planeaba adoptar "todas las medidas operativas y técnicas necesarias para dar cumplimiento a lo resuelto y notifica a los trabajadores que, en el marco de la disposición mencionada, deben prestar servicios para asegurar la continuidad del servicio a los usuarios que necesiten trasladarse por la Ciudad”.

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