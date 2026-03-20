Pasajeros de trenes y colectivos del Amba pagan 32% del boleto
Porteños y bonaerenses del conurbano gozan de la ayuda estatal de la Casa Rosada, que hoy cubre el 68% de los costos reales del transporte público de pasajeros. El resto del país no recibe ninguna ayuda nacional desde hace dos años.
Sin casco y por carriles exclusivos, crecen transportes informales. Foto: Manuel Fabatía
Mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense cuentan con un sistema de trenes y colectivos que las unen con un boleto subsidiado en un 32%, en el interior del país la situación es la inversa al punto de que hoy sus tarifas son de las más caras del Cono Sur.
Así lo indica un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política del Conicet y la UBA. Su Reporte Mensual de Tarifas y Servicios releva tanto el gasto público nacional en subsidios como sus costos. Pone la lupa sobre su impacto en los salarios y muestra tanto los valores que existen en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en resto de la Argentina.
En materia de transporte público las diferencias siempre fueron fuertes, pero desde que en febrero de 2024 el gobierno de Javier Milei quitó las ayudas a los servicios en todo el país, excepto para porteños y bonaerenses del conurbano, la distancia en el precio promedio del boleto ha crecido mes a mes.
En el AMBA, el Estado cubre el 68% del costo del transporte.
Bajo el título Relevamiento Federal de Tarifas de Transporte Público, el reporte explica que la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior "produjo un abrupto salto en el nivel de tarifas de transporte" en esas jurisdicciones que han dejado al promedio de los boletos por encima de los valores registrados en el año 2019.
El informe del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y de la Universidad Nacional de Buenos Aires recuerda que el boleto mínimo de colectivo para los servicios entre la Ciudad y el Gran Buenos Aires es de un valor menor al que cada una de esas jurisdicciones han dispuesto para distancias similares.
Comparado a otras ciudades de la región, el transporte del Amba ya alcanza un peso sobre salario mínimo, y supera a ciudades como Bogotá o Montevideo. En cambio, el mismo servicio en el resto del país "se encuentra en máximos históricos y regionales. Santiago de Chile y Asunción del Paraguay se ubican como las ciudades con la menor relación tarifa / salario de la muestra".
En el interior, el transporte no recibe subsidios nacionales desde 2024.
Más beneficios
Además, también el Estado nacional sostiene beneficios tarifarios para los usuarios porteños y bonaerenses del conurbano mediante el "Sistema de Boleto integrado" creado en 2018, que dispone un descuento del 50% en el segundo viaje y del 75% en el tercero, para quienes deben tomar más de un servicio diario (a condición de que sea dentro de un lapso de dos horas desde el abordaje del primer servicio).
Esta semana la tarifa de esos ómnibus aumentó a $700, un precio sumamente bajo si se compara con las tarifas en el resto del país. Las tarifas de los trenes metropolitanos se mantienen valores de septiembre de 2024, de apenas $280 para quienes han declarado su tarjeta SUBE.
El reporte de tarifas indica que la discriminación al interior es alta, pese a que desde 2023 "se observa una reducción real de las compensaciones al transporte del AMBA para colectivos y Subte, en el orden de -34%". Para los demás servicios en "las provincias" esos subsidios han bajado a cero pesos del Estado Nacional.