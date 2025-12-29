Alerta amarillo por tormentas en el norte de Santa Fe y otras 13 provincias de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este lunes.
El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones de las provincias de Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza.
Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h.
Se espera la continuidad de las lluvias. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Recomendaciones del SMN
Evitar salir.
No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.