Alerta amarillo por lluvias fuertes en tres provincias de Argentina

La semana arranca con mal clima en diferentes partes del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas por lluvias fuertes en algunas localidades.
El aviso del Servicio Meteorológico afecta a Neuquén, Chubut y Río Negro.
De esta forma, rige este lunes un alerta amarillo para zonas de la cordillera de las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro.
De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, "el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. Los mayores acumulados se esperan en las zonas más elevadas".
