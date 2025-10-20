#HOY:

Este lunes

Alerta amarillo por lluvias fuertes en tres provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico afecta a Neuquén, Chubut y Río Negro.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina
 10:45
Por: 

La semana arranca con mal clima en diferentes partes del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas por lluvias fuertes en algunas localidades.

Mirá tambiénQué dice el pronóstico del tiempo este lunes en la ciudad de Santa Fe

De esta forma, rige este lunes un alerta amarillo para zonas de la cordillera de las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Alerta por lluvias fuertes

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, "el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. Los mayores acumulados se esperan en las zonas más elevadas".

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

Recomendaciones del SMN por lluvias fuertes

  • Evitar actividades al aire libre.
  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenerse informado por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

