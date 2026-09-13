El ingreso de aire polar mantiene este domingo 13 de septiembre temperaturas inferiores a las habituales para esta época del año en distintas regiones de la Argentina.
Frío polar en Argentina: qué provincias tendrán las temperaturas más bajas este domingo
El ingreso de una masa de aire de origen polar provocó heladas y un marcado descenso térmico en distintas regiones. El SMN mantiene advertencias por frío extremo en sectores de 12 provincias y por nevadas en Tierra del Fuego.
El fenómeno dejó heladas en sectores de la Patagonia y áreas cordilleranas y avanzó hacia el centro y norte del país, donde se esperan jornadas con registros bajos. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas en sectores de varias provincias y también una advertencia por nevadas en Tierra del Fuego.
La masa de aire frío avanzó sobre el territorio durante el fin de semana y modificó las condiciones meteorológicas en amplias zonas. Además de las bajas temperaturas, el ingreso de aire polar estuvo acompañado por nevadas en sectores cordilleranos y registros bajo cero en algunas localidades.
De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del SMN, el frío puede generar un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente entre los grupos considerados más vulnerables, como niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.
Qué provincias están alcanzadas por la advertencia de frío
La advertencia por temperaturas extremas abarca sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, San Luis, Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén, con diferentes áreas involucradas según cada provincia.
En el centro del país, el descenso térmico se hace sentir con mayor intensidad en algunas zonas de Cuyo. El pronóstico citado por Infobae señala que San Luis podría registrar una mínima de -4°C, mientras que en sectores de San Juan y Mendoza las temperaturas podrían ubicarse cerca de los -3°C. En Córdoba, en tanto, se esperan valores de entre 3°C y 11°C.
El frío también alcanza al norte argentino. Para Salta se prevé una jornada con una mínima de 3°C y una máxima de 9°C, mientras que Tucumán tendría registros de entre 5°C y 10°C.
En la provincia de Entre Ríos, la advertencia comprende el sector sudeste, mientras que en La Pampa alcanza al norte provincial. También están incluidas áreas del sur y oeste de Córdoba, el este de Jujuy y sectores de las provincias cuyanas.
En el extremo sur, el escenario meteorológico presenta además condiciones invernales asociadas a las precipitaciones. El SMN mantiene una alerta amarilla por nevadas para Tierra del Fuego, donde se esperan precipitaciones persistentes. Los acumulados previstos se ubican entre 10 y 20 centímetros de nieve, aunque podrían superarse esos valores de manera localizada.
La Patagonia y las zonas próximas a la cordillera también registraron heladas como consecuencia del avance de la masa de aire frío. El fenómeno se desplazó posteriormente hacia sectores del centro y norte del territorio nacional.
Cuándo comenzará a subir la temperatura
El descenso térmico no se mantendría con la misma intensidad durante toda la semana. El pronóstico muestra una recuperación progresiva de las temperaturas a medida que avance la segunda mitad de septiembre.
Las primeras horas de los próximos días todavía podrían presentar registros bajos, especialmente en las zonas que permanecen bajo la influencia de la masa de aire frío. Sin embargo, las temperaturas máximas tenderían a recuperarse gradualmente.
Según la proyección difundida en la información de referencia, el cambio comenzaría a hacerse más evidente hacia el jueves, con un incremento de las temperaturas que se extendería hacia el próximo fin de semana.
El escenario responde al desplazamiento de una masa de aire de origen polar que avanzó desde el sur sobre buena parte del territorio argentino. Su presencia explica las heladas, las temperaturas bajo cero y las nevadas registradas en distintas regiones durante el fin de semana.