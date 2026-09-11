Las condiciones meteorológicas cambiaron de manera marcada en las zonas serranas de Córdoba y la llegada de aire frío dejó nevadas en sectores elevados de la provincia. La situación alcanzó al Cerro Champaquí y al Camino de las Altas Cumbres, donde las condiciones de circulación llevaron a disponer restricciones para evitar riesgos entre quienes transitan por ese sector.
Nieve en Córdoba: cerraron el Camino de las Altas Cumbres y el Cerro Champaquí
El Camino de las Altas Cumbres fue cerrado preventivamente debido a la presencia de nieve y hielo sobre la calzada, mientras que también se registraron condiciones invernales en el Cerro Champaquí.
El Camino de las Altas Cumbres constituye una de las principales conexiones entre el Valle de Traslasierra y el resto de la provincia y atraviesa sectores que superan los 2.000 metros sobre el nivel del mar.
El ingreso del frente frío generó un descenso de las temperaturas y precipitaciones de características invernales en las zonas de mayor altura. Las imágenes difundidas durante la jornada mostraron la presencia de nieve en distintos puntos de las sierras, en un escenario que también obligó a prestar especial atención al estado de las rutas.
Nieve y bajas temperaturas en las zonas más altas
Uno de los sectores donde se registró nieve fue el Cerro Champaquí, el punto más elevado de Córdoba, con una altura cercana a los 2.790 metros sobre el nivel del mar. El macizo se encuentra en el extremo sur de las Sierras Grandes y forma parte de un área caracterizada por condiciones meteorológicas más rigurosas que las de las zonas bajas de la provincia.
La presencia de nieve en altura se produjo en el marco del ingreso de aire frío que afectó a Córdoba y otras regiones del centro del país. En las áreas serranas, el descenso térmico puede favorecer que las precipitaciones se presenten en forma de nieve o aguanieve, especialmente en sectores elevados.
El fenómeno también alcanzó al Camino de las Altas Cumbres, uno de los principales corredores turísticos y viales de la provincia. La ruta atraviesa la Pampa de Achala y permite conectar el este y el centro de Córdoba con el Valle de Traslasierra. En su recorrido alcanza alturas superiores a los 2.300 metros sobre el nivel del mar.
La presencia de nieve y hielo sobre la calzada modifica las condiciones habituales de circulación. En estos casos, además de la reducción de la visibilidad, aumenta el riesgo de pérdida de adherencia de los vehículos, especialmente en curvas, pendientes y sectores donde pueden formarse placas de hielo.
Por ese motivo, las autoridades dispusieron el cierre del camino mientras se mantienen las condiciones adversas. La medida busca evitar que los automovilistas queden expuestos a situaciones de riesgo en uno de los tramos de montaña más utilizados de Córdoba.
El Camino de las Altas Cumbres es, además, una vía estratégica para la comunicación entre distintos sectores de la provincia. Cuando permanece interrumpido, existen recorridos alternativos, aunque la circulación puede verse afectada y los tiempos de viaje pueden incrementarse.
Recomendaciones para quienes circulen por las sierras
Ante episodios de nieve, hielo o bajas temperaturas, las autoridades suelen recomendar evitar el ingreso a los sectores afectados hasta que las condiciones permitan restablecer la circulación con seguridad. En los caminos de montaña, los cambios meteorológicos pueden producirse en pocos minutos y generar diferencias importantes entre las condiciones existentes en los valles y las que se presentan en las zonas de mayor altura.
El cierre preventivo del Camino de las Altas Cumbres constituye una medida habitual frente a este tipo de situaciones. En episodios anteriores, la presencia de nieve y hielo sobre la calzada llevó también a interrumpir completamente el tránsito y a realizar tareas para despejar la ruta antes de habilitar nuevamente el paso.
Para quienes tengan previsto viajar hacia Traslasierra o atravesar la zona serrana, resulta importante consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar el recorrido. También se recomienda respetar las indicaciones de los organismos de seguridad vial y no intentar atravesar sectores cerrados.
La situación meteorológica adquiere particular importancia durante los períodos de transición entre el invierno y la primavera. Aunque las temperaturas comiencen a subir en las ciudades y zonas bajas, en las cumbres cordobesas pueden persistir condiciones propias del invierno.
El episodio registrado en Córdoba vuelve a mostrar esa diferencia entre las distintas alturas de la provincia. Mientras en sectores urbanos las temperaturas pueden resultar más moderadas, en las zonas serranas superiores a los 2.000 metros pueden registrarse nevadas, hielo y dificultades para circular.
Por el momento, la prioridad en los sectores afectados es garantizar la seguridad de quienes utilizan las rutas y esperar a que mejoren las condiciones para avanzar con las tareas necesarias antes de una eventual reapertura. La evolución del tiempo durante las próximas horas será determinante para establecer cuándo podrá normalizarse la circulación por las Altas Cumbres.